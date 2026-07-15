Slavlje od Dallasa do Madrida na jednoj, a tišina na drugoj strani

Furija je nadigrala Tricolore i sada ima priliku doći do svog drugog naslova svjetskih prvaka. Tko ih čeka u finalu? Doznat ćemo večeras. Za mnoge je ovo bilo finale prije finala, a kada bi se gledala samo statistika, teško bismo pogodili da je rezultat bio 2-0. Posjed lopte, gotovo isti.

Pretrčana udaljenost - dijelio ih je tek koji metar. Prekršaji - kao da su ih radili jedan za jedan. A isto je bilo i s udarcima prema golu. No, ondje gdje se računalo - Španjolska je bila klasa za sebe. Jedan kazneni udarac i jedna klasična akcija Furije i Španjolci su glasno viknuli iz Arlingtona - Hola, New York!

Navijači u domovini, kraljevska obitelj, i oni sretnici koji su se našli u Dallasu. Burno su se proslavili trenuci koji su se čekali 16 godina. Mikel Oyarzabal i Pedro Porro potopili su snove Francuza. A nakon utakmice - zakucao je Lamine Yamal. Objava s kapom New York Yankeesa jer Španjolska prva putuje na MetLife stadion.

"Nije to bilo samo zbog mog gola, nego zbog rada svih nas 26, jer svatko je važan. I oni kod kuće i oni koji su ovdje, naše obitelji. Mislim da je želja svih nas bila ključna", rekao je junak Pedro Porro

"Samo smo korak do cilja. Blizu smo postizanja nečeg povijesnog. Presretni smo. Stvarno se nadam da se to može ostvariti", rekao je Mikel Oyarzabal.

Euforični navijači došli su pozdraviti svoje heroje i ispred hotela. A na drugoj strani svijeta bolan povratak u realnost. Pariške ulice probudile su se iz sna i utihnule, a atmosferu u Francuskoj najbolje su opisale tamošnje novine - L'Eqipe uz naslov "Pale su zvijezde", a Le Parisien je poraz nazvao "bolnim prizemljenjem".

"Igrači su bili potpuno slomljeni u svlačionici. Shvaćam to – ambicija je bila prisutna i imamo momčad punu natjecatelja, pa ispadanje na ovakav način stvarno boli", rekao je francuski izbornik Deschamps.

Jedan od najraspoloženijih na terenu bio je Dani Olmo. Diktirao je španjolskom igrom i asistirao Porru. A sjetite se u kojem je klubu postao reprezentativac. Veliko je to priznanje i za hrvatski nogomet koji će sigurno, bar malo, naginjati na španjolsku stranu u finalu.

"Bit ću jako uzbuđen ako se suočimo s Argentinom zbog mog prijateljstva s Lionelom Scalonijem, ali imam golemo poštovanje prema nogometnom potencijalu Engleske. Čak i prije dolaska ovdje na Svjetsko prvenstvo, mislim da sam Englesku naveo kao jednog od glavnih kandidata za naslov. Bit će to vrlo izjednačena utakmica dviju sjajnih momčadi, ali tko god prođe, dočekat ćemo ga raširenih ruku", rekao je španjolski izbornik De la Fuente.

Nije teško biti tako lagan kao De La Fuente - pogotovo kada znaš da već sada spavaš s medaljom oko vrata.