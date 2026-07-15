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VIŠE OD 1000 GRAĐANA /

Objavljena konačna lista za priuštive stanove, poznato tko će u jeftinije kvadrate

Jeftiniji najam stana sve je bliže za više od tisuću građana. Objavljena je konačna lista za Program priuštivog najma, a već idući tjedan kreće spajanje najmoprimaca s dostupnim stanovima. U programu su trenutačno 282 nekretnine.

Oni koji dobiju stan plaćat će priuštivu najamninu, a zajedno s režijama taj trošak neće smjeti prelaziti 30 posto mjesečnih prihoda kućanstva. Stanovi će se dodjeljivati prema odabranoj lokaciji, veličini kućanstva i raspoloživim nekretninama. Osim privatnih nekretnina, u programu je i osam obnovljenih državnih stanova – pet u Puli i tri u Zadru.

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15.7.2026.
17:19
RTL Danas
ApnPriuštivo StanovanjeNajam
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