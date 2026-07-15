Nakon stravične tragedije kod Splita uvode se drastične promjene: 'Prođeš, a brod nisi ni vidio'

Stiže niz promjena za sve koji plove morem - od voditelja brodice do kapetana duge plovidbe. Cilj je da prije dobivanja dozvole, zaista i zaplove morem, što bi trebalo i povećati sigurnost na moru.

Za kormilom je već desetljećima i svoje znanje prenosi drugima koji mu dolaze na obuku. Kaže – svi koji dobivaju dozvolu za bilo koju kategoriju moraju imati dovoljno sati plovidbe uz instruktora.

"Praksa je iznad teorije. Teorija je potrebna, moraš znati svjetla, moraš znati tko ima prednost, neke stvari jednostavno moraš znati. Mi smo postavili da se ispit sastoji od tri pitanja – to odgovoriš, prošao si, a brod nisi ni vidio. E, to je problem", kaže instruktor u Centru za izobrazbu pomoraca Josip Jospić.

Izmjene pravilnika stižu nakon stravične nesreće u blizini Splitskih vrata u kojoj je život izgubilo četvero čeških nautičara.

"Mi razmatramo na razini Ministarstva da se cjelokupni proces izdavanja dozvola revidira na način da vidimo je li potrebno postrožiti određene stvari i uvesti praktični dio", kaže ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

I dok se još utvrđuju detalji, već je sigurno da će se uvesti računalni dio ispita, za neka zvanja ispiti na simulatoru, a pojačava se i praktična nastava – što u slučaju voditelja brodice kategorije B dosad nije bio slučaj. Obuku će provoditi stručnjaci i profesori.

"Učilišta će obavljati praksu ili će se na njima polagati. Nismo još odlučili hoće li to biti praktično polaganje ili samo potvrda učilišta da je kandidat odradio 10 sati plovidbe na određenoj vrsti broda", kaže ravnatelj Uprave za sigurnost plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Siniša Orlić.

Na splitskom Pomorskom fakultetu studenti ne uče samo teoriju. Obvezan je simulator plovidbe, ali i praktični dio kako bi mogli pristupiti ispitu za kategoriju C.

"Za voditelja kategorije C oni imaju nekoliko sati koje moraju odraditi na brodu kao praksu i vježbu. Kada završe taj tečaj, moraju izići na kapetaniju gdje ih ispituju... No, koliko je meni poznato, sam praktični dio na tom ispitu ne postoji", kaže predstojnica Zavoda za nautiku Pomorskog fakulteta u Splitu Zaloa Sanchez Varela.

U Centru za izobrazbu pomoraca za neke kategorije već imaju tečajeve koji uključuju praksu, teoriju i rad na simulatoru.

"Logično je da se tečaj održi pri nekome centru, a da ispitivač iz lučke kapetanije dođe na brod i kaže: 'Daj malo manevar naprid, nazad, skreni livo, skreni desno, što znači ona bova, možeš li se usidriti ili ne možeš, što treba napraviti'", kaže vlasnik Centra za izobrazbu pomoraca Tomislav Ševar.

Svi detalji bit će poznati na jesen, ali posve je jasno – prema novom pravilniku voditelj brodice više se neće moći postati bez praktičnog znanja o moru, plovidbi i brodu.