Velika promjena za izdavanje dozvola: Evo što se mijenja nakon tragedije kod Splita

Samo dva dana prije velike pomorske nesreće kod Splita, u Kaštel Gomilici dogodio se još jedan incident na moru. Srećom, bez ozlijeđenih, no na mjestu gdje se inače održava škola jedrenja za djecu iz Jedriličarskog kluba Giričić.

Prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom, u nesreći u kojoj su život izgubile četiri osobe, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Paralelno s istragom, iz Ministarstva mora stižu najave izmjena Pravilnika o pomorskim zvanjima.

"Ispada da smo izmjene najavili zbog nesreće. Međutim, na Pravilniku o zvanjima radimo već duže vrijeme. Ima više od 400 stranica i već je 80 posto gotov. Obuhvaća zvanja od kapetana duge plovidbe do voditelja brodica", rekao je Siniša Orlić, ravnatelj Uprave za sigurnost plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Više prakse, manje teorije

Tek na jesen pravilnik će biti upućen u javno savjetovanje. Donosi niz izmjena, a najveće promjene odnose se na voditelje brodica kategorije B.

"Uvodimo računalni dio ispita, u nekim zvanjima uvodimo ispite na simulatoru, pojačavamo praktični dio ispita, a ono što javnost najviše zanima jest da se za voditelje brodice kategorije B uvodi praktična nastava", rekao je Orlić.

Drugim riječima, više neće biti moguće dobiti dozvolu za upravljanje brodicom, a da pritom kandidat nije vidio more, brod i primio kormilo u ruke.

Studenti već prolaze kombiniranu obuku

Studenti Pomorskog fakulteta u Splitu već prolaze kombiniranu obuku koja uključuje teoriju, simulator plovidbe i praksu na moru, što je uvjet za izlazak na ispit za kategoriju C.

"Jedan dan moraju provesti i na brodu. S tom cjelokupnom dokumentacijom odlaze u kapetaniju, gdje odgovaraju na pitanja ispitivača. Na samom ispitu ne moraju upravljati brodom. Ne bi bilo loše da odrade i vježbu na simulatoru kako bi se vidjelo koje su vještine stekli", rekla je Zaloa Sanchez Varela, predstojnica Zavoda za nautiku Pomorskog fakulteta u Splitu.

Kapetani traže obveznu praktičnu obuku

Iskusni kapetan smatra da je prije dobivanja dozvole za kategoriju B nužno doista znati upravljati brodicom, što trenutačni sustav ne osigurava.

"Praktični dio izuzetno je važan. Kategorija B odnosi se na plovila do 30 bruto tona, a to nisu mali brodovi. S obzirom na to da nema praktičnog dijela ispita, čudi me da imamo ovako malo nezgoda na moru", rekao je Srđan Bedalov, kapetan duge plovidbe.

Hoće li promjene biti dovoljne?

Predsjednik Udruge pomorskih kapetana sumnja da će izmjene pravilnika značajnije utjecati na sigurnost plovidbe.

"Možda je to pucanj u prazno. Mi slijedimo europske propise. Imamo pravo imati strože zakone, ali oni vrijede samo za naše državljane. Kada dođe netko iz druge europske zemlje, primjerice iz Mađarske, on ima svoje dozvole koje mi moramo priznati. Nitko ne pita koliko je imao praktične obuke", rekao je Sanjin Dumanić, predsjednik Udruge pomorskih kapetana.

Novi pravilnik, koji bi u sustav osposobljavanja trebao donijeti više praktičnog znanja, na snagu bi trebao stupiti iduće godine.