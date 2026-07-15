Doznajemo što čeka roditelje koji ne isplaćuju alimentaciju: Evo kako će država naplatiti dug

Lani je država, umjesto njihovih roditelja, platila alimentaciju za više od 3342 djece u iznosu četiri milijuna eura.

"Djeca do navršenih sedam godina primaju mjesečno 290 eura, međutim ako je država utvrdila manji iznos onda će primiti manji iznos, ali država je osigurala za njega 290 eura. Djeca do navršenih 12 godina 320 eura i djeca od 18 godina do punoljetnosti 346 eura", kaže ravnatelj Agencije za osiguranje radničkih tradžbina Ivan Madunić.

Ako su punoljetni, školuju se i ne rade, tu uskače država umjesto roditelja.

Nekako bi bilo važno podsjetiti obveznike uzdržavanja da su ustvari djeca ta koja su u potrebi svaki dan. Kojima trebaju tenisice za školu, kojima treba oprema za školu, kojima treba platiti tenisice, kojima treba platiti ljetni kamp. Trebaju shvatiti da to nije način međusobnog obračunavanja između roditelja", ističe pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić.

Kako do alimentacije od države?

Zbog inata, nebrige ili neimaštine država je od primjene novog Zakona, odnosno od prvog dana 2025. do danas isplatila 8 milijuna i 685 tisuća eura alimentacije za 5622 djece.

"Ako jedan roditelj ne plaća mjesec dana alimentaciju kako je sud odredio tada drugi roditelj podnese zahtjev. Uz taj zahtjev dostavlja se ovršna isprava i sudska presuda. I Agencija provodi proceduru i donosi rješenje o pravu na uzdržavanje", dodaje Madunić.

Do sada je odbijeno 800 zahtjeva.

"Kada se roditelji razvedu, podijeli se imovina, prepolovite sve. Uzimite da netko ima više djece, dogodine se da taj iznos stvara opterećenje, jer sad ima tri alimentacije.Mi tim razvodima brakova, odnosno tim sustavom stvaramo socijalne slučajeve pa je bitno da se država uključila da pomogne ljudima, odnosno djeci koja bi trebala biti krajnji korisnici", pojašnjava odvjetnik Tomislav Beloša.

Uvodi se jedna novost

Nakon što pomogne, država se pokušava naplatiti od roditelja, odnosno vratiti dan novac. Međutim to uspije u samo deset posto slučajeva.

"Uvodimo jednu novost da će se oni roditelji koji ne mogu dobrovoljno ili ne žele vratiti taj novac, ponudit će im se mogućnost da kroz javni rad daju svoj doprinos uzdržavanju djeteta i vrate taj dug koji je država isplatila", najavljuje Madunić.

Tako će roditelji koji ne plaćaju alimentaciju čistiti i pratiti ulice, pomagati u staračkim i domovima zdravlja, jer djece ne smiju ispaštati.