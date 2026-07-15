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SLATKA I VRCKAVA /

Vječna djevojčica: Ovako se Danijela Martinović mijenjala kroz godine

Vječna djevojčica: Ovako se Danijela Martinović mijenjala kroz godine
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Slatka, vrckasta i omiljena - tako bi mnogi opisali splitsku pjevačicu Danijelu Martinović, jedno od najprepoznatljivijih lica domaće glazbene scene, koja danas slavi 55. rođendan. Od zvjezdanih početaka u grupi Magazin, preko samostalnih eurovizijskih uspjeha, do novootkrivene strasti za pisanjem i ljubavi koja joj je, kako kaže, postala sigurna luka, Danijela dokazuje da su godine samo broj. 

Kako se Danijela mijenjala kroz godine pogledajte u galeriji

 

 

15.7.2026.
7:06
Hot.hr
Davor Puklavec/PIXSELL
Danijela MartinovićRođendanPjevačica
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