Vječna djevojčica: Ovako se Danijela Martinović mijenjala kroz godine

Slatka, vrckasta i omiljena - tako bi mnogi opisali splitsku pjevačicu Danijelu Martinović, jedno od najprepoznatljivijih lica domaće glazbene scene, koja danas slavi 55. rođendan. Od zvjezdanih početaka u grupi Magazin, preko samostalnih eurovizijskih uspjeha, do novootkrivene strasti za pisanjem i ljubavi koja joj je, kako kaže, postala sigurna luka, Danijela dokazuje da su godine samo broj.

Kako se Danijela mijenjala kroz godine pogledajte u galeriji