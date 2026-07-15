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NEDA ARNERIĆ /

Zvali su je seks simbolom bivše Jugoslavije: Život je nije mazio, a ovako se mijenjala kroz godine

Glumicu Nedu Arnerić je njezin brat pronašao mrtvu u stanu u Beogradu prije pet godina.
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
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Jedna od najpoznatijih jugoslavenskih glumica, Neda Arnerić, rođena je 15. srpnja 1953. u Knjaževcu. Završila je gimnaziju i već s 16 godina upisala se na Akademiju za kazalište, film, radio i televiziju u Beogradu. Još kao dijete pokazala je izniman talent, a sa samo deset godina upisala se u glumačku školu redatelja Bate Miladinovića. Istodobno je bila i članica dječje dramske grupe RTV Beograd te je pohađala satove baleta.

Kako se mijenjala kroz godine - pogledajte u našoj galeriji. 

15.7.2026.
6:01
Hot.hr
Boris Scitar/PIXSELL
Neda ArnerićGlumicaRođendan
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