Ako si obožavatelj slavonskih pjevača i bendova, okušaj se na ovim pitanjima i rasturi na kvizu

Od zvukova tamburice koji su proslavili ravnicu, pa sve do žestokih rock rifova koji su odjeknuli diljem zemlje, Slavonija je domovina nekih od najznačajnijih glazbenika u Hrvatskoj. Mnogi će s ponosom reći da su zaljubljenici u domaću glazbu, ali znate li doista prepoznati ključne figure koje su obilježile našu glazbenu scenu? Zaboravite na trenutak na svjetske zvijezde. Vrijeme je da testirate svoje znanje o baštini koja svjedoči o našem kulturnom bogatstvu, festivalima i glazbenim pravcima.