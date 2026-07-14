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GLAZBENA SCENA /

Ako si obožavatelj slavonskih pjevača i bendova, okušaj se na ovim pitanjima i rasturi na kvizu

Ako si obožavatelj slavonskih pjevača i bendova, okušaj se na ovim pitanjima i rasturi na kvizu
Foto: Net.hr
Za početak jedno lako pitanje...
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Od zvukova tamburice koji su proslavili ravnicu, pa sve do žestokih rock rifova koji su odjeknuli diljem zemlje, Slavonija je domovina nekih od najznačajnijih glazbenika u Hrvatskoj. Mnogi će s ponosom reći da su zaljubljenici u domaću glazbu, ali znate li doista prepoznati ključne figure koje su obilježile našu glazbenu scenu? Zaboravite na trenutak na svjetske zvijezde. Vrijeme je da testirate svoje znanje o baštini koja svjedoči o našem kulturnom bogatstvu, festivalima i glazbenim pravcima.

14.7.2026.
13:02
Webcafe.hr
PIXSELL/ Zarko Basic/ Patricija Flikac/ Davor Puklavec
KvizKvizoviKviz ZnanjaHrvatski PjevačBendoviSlavonija
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