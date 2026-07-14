Ako si obožavatelj slavonskih pjevača i bendova, okušaj se na ovim pitanjima i rasturi na kvizu

ZASTAJE DAH /
Kakva vojna sila u Parizu! Posebno su moćni hrvatski specijalci, pogledajte ove prizore
Od zvukova tamburice koji su proslavili ravnicu, pa sve do žestokih rock rifova koji su odjeknuli diljem zemlje, Slavonija je domovina nekih od najznačajnijih glazbenika u Hrvatskoj. Mnogi će s ponosom reći da su zaljubljenici u domaću glazbu, ali znate li doista prepoznati ključne figure koje su obilježile našu glazbenu scenu? Zaboravite na trenutak na svjetske zvijezde. Vrijeme je da testirate svoje znanje o baštini koja svjedoči o našem kulturnom bogatstvu, festivalima i glazbenim pravcima.