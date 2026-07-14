Za njim uzdišu brojne Hrvatice, a on ljubi lijepu kolegicu: Upoznali se na setu RTL-ove serije

Platforma Voyo uskoro donosi svoj prvi Original 'IQ 160', adaptaciju međunarodno uspješne francuske serije HPI (Haut Potentiel Intellectuel), koja je od premijere 2021. godine osvojila milijune gledatelja diljem Europe i doživjela brojne lokalne adaptacije.

Serija je okupila i velika glumačka imena poput Luke Peroša, Dajane Čuljak, Pere Juričića, ali i Stjepana Perića koji se tijekom karijere okušao u najrazličitijim žanrovima, od komedije do teških drama, a upravo ga sposobnost transformacije iz uloge u ulogu čini jednim od najcjenjenijih hrvatskih glumaca svoje generacije.

No, osim svojim glumačkim angažmanom, Stjepan je pažnju javnosti privlačio i svojim ljubavnim životom koji vješto čuva podalje od javnosti i medija. Naime, Perić je već više od deset godina u braku s kolegicom Jelenom Jovanovom, a kako je započela njihova ljubavna priča, doznajte u galeriji.