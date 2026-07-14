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NAJZGODNIJI DOMAĆI PAR? /

Za njim uzdišu brojne Hrvatice, a on ljubi lijepu kolegicu: Upoznali se na setu RTL-ove serije

Za njim uzdišu brojne Hrvatice, a on ljubi lijepu kolegicu: Upoznali se na setu RTL-ove serije
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Stjepan Perić (43) danas je jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatske glumačke scene. Tijekom karijere ostvario je niz zapaženih uloga u televizijskim serijama, filmovima i kazalištu, a publika ga cijeni zbog uvjerljivih interpretacija i sposobnosti da jednako uspješno utjelovi dramatične i komične likove.
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Platforma Voyo uskoro donosi svoj prvi Original 'IQ 160', adaptaciju međunarodno uspješne francuske serije HPI (Haut Potentiel Intellectuel), koja je od premijere 2021. godine osvojila milijune gledatelja diljem Europe i doživjela brojne lokalne adaptacije. 

Serija je okupila i velika glumačka imena poput Luke Peroša, Dajane Čuljak, Pere Juričića, ali i Stjepana Perića koji se tijekom karijere okušao u najrazličitijim žanrovima, od komedije do teških drama, a upravo ga sposobnost transformacije iz uloge u ulogu čini jednim od najcjenjenijih hrvatskih glumaca svoje generacije.

No, osim svojim glumačkim angažmanom, Stjepan je pažnju javnosti privlačio i svojim ljubavnim životom koji vješto čuva podalje od javnosti i medija. Naime, Perić je već više od deset godina u braku s kolegicom Jelenom Jovanovom, a kako je započela njihova ljubavna priča, doznajte u galeriji. 

14.7.2026.
18:35
Hot.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Stjepan PericIq 160Voyo
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