Ima li Hrvatska svoju Sharon Stone? Plava, inteligentna i opasno dobra pred kamerama

Dajana Čuljak (35) danas je jedno od prepoznatljivijih lica mlađe generacije hrvatskih glumica, no njezin put do kamera počeo je daleko od reflektora. Rođena 1991. godine u Pleternici, kao dijete je bila povučena djevojčica koja je najviše vremena provodila uz knjige, a upravo joj je gluma pomogla da izađe iz svoje zatvorenosti. Sve je krenulo školskim priredbama i kazališnom družinom, gdje je otkrila da je pozornica mjesto na kojem se osjeća kao kod kuće. Taj osjećaj odveo ju je do Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu, koju je upisala iz prvog pokušaja.

Iza nje su brojne kazališne i televizijske uloge, a publika ju je posljednjih godina posebno zavoljela kao temperamentnu Paulu Lončar u RTL-ovoj uspješnici "Sjene prošlosti". Sada stiže u potpuno drugačijem izdanju - u novoj seriji "IQ 160" utjelovit će Marinu Kapov, genijalnu čistačicu i samohranu majku troje djece koja svojim nevjerojatnim umom pomaže policiji u rješavanju zločina.

Prvi hrvatski Voyo original - serija 'IQ 160' stiže na platformu 24. srpnja. Ne propustite novi hit.