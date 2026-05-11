Glumica 'Sjena prošlosti' Monika Mihajlović Rotim rodila: Emotivnom objavom otkrila sretnu vijest

Glumica Monika Mihajlović Rotim (34), koju gledatelji pamte po ulozi Davorke u RTL-ovoj seriji Sjene prošlosti, postala je majka. Sretnu vijest podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu objavivši fotografiju malene ručice uz emotivnu poruku: “I odjednom… cijeli svijet stane u jedan mali dlan”.

S mužem je s nestrpljenjem čekala djevojčicu

Monika je ovog proljeća sa suprugom, neurokirurgom Antom Rotimom, iščekivala dolazak djevojčice, a o trudnoći i velikim životnim promjenama nedavno je otvoreno govorila u intervjuu za Net.hr. Tada je priznala kako ju je trudnoća potpuno usporila i promijenila svakodnevicu na način koji nije očekivala.

“Promijenilo mi se doslovno sve”, rekla je glumica, objasnivši da je godinama vodila vrlo aktivan život ispunjen snimanjima, predstavama, sinkronizacijama i drugim poslovnim obavezama, no zbog trudnoće je morala stati i prilagoditi se novom ritmu života.

Otkrila je i da su ona i suprug prinovu planirali vrlo brzo nakon vjenčanja te da ih je vijest o dolasku djevojčice posebno razveselila. Posebno ju je dirnula reakcija supruga Ante, za kojeg je rekla da je bio oduševljen što stiže djevojčica.

Glumica je tada otkrila i da već imaju nekoliko imena u užem izboru za djevojčicu, no konačnu odluku željeli su donijeti tek nakon rođenja. Tijekom trudnoće djevojčicu su od milja zvali “nestrpljiva jurilica-žurilica”.

