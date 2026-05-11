ČESTITAMO /

Glumica 'Sjena prošlosti' Monika Mihajlović Rotim rodila: Emotivnom objavom otkrila sretnu vijest

Foto: Matea Smolčić Senčar

Zvijezda 'Sjena prošlosti' rodila curicu

11.5.2026.
8:22
Hot.hr
Matea Smolčić Senčar
Glumica Monika Mihajlović Rotim (34), koju gledatelji pamte po ulozi Davorke u RTL-ovoj seriji Sjene prošlosti, postala je majka. Sretnu vijest podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu objavivši fotografiju malene ručice uz emotivnu poruku: “I odjednom… cijeli svijet stane u jedan mali dlan”.

Foto: Instagram

S mužem je s nestrpljenjem čekala djevojčicu

Monika je ovog proljeća sa suprugom, neurokirurgom Antom Rotimom, iščekivala dolazak djevojčice, a o trudnoći i velikim životnim promjenama nedavno je otvoreno govorila u intervjuu za Net.hr. Tada je priznala kako ju je trudnoća potpuno usporila i promijenila svakodnevicu na način koji nije očekivala.

“Promijenilo mi se doslovno sve”, rekla je glumica, objasnivši da je godinama vodila vrlo aktivan život ispunjen snimanjima, predstavama, sinkronizacijama i drugim poslovnim obavezama, no zbog trudnoće je morala stati i prilagoditi se novom ritmu života.

Otkrila je i da su ona i suprug prinovu planirali vrlo brzo nakon vjenčanja te da ih je vijest o dolasku djevojčice posebno razveselila. Posebno ju je dirnula reakcija supruga Ante, za kojeg je rekla da je bio oduševljen što stiže djevojčica.

Glumica je tada otkrila i da već imaju nekoliko imena u užem izboru za djevojčicu, no konačnu odluku željeli su donijeti tek nakon rođenja. Tijekom trudnoće djevojčicu su od milja zvali “nestrpljiva jurilica-žurilica”.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
