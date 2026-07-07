Luka Peroš o seriji 'IQ 160': 'Privukla me ideja zato jer je to prva glavna uloga, pozitivac'
Nakon više od deset godina, Luka Peroš ponovno se vraća domaćoj publici, i to u velikom stilu – glavnom ulogom u prvom Voyo Originalu 'IQ 160'
Luka Peroš, hrvatski glumac s međunarodnom karijerom, u gostovanju u Voyo podcastu “Kamera, Akcija, Voyo” progovorio je o svom putu od prvih glumačkih pokušaja tijekom školskih dana pa sve do života u Španjolskoj. No, osvrnuo se i na novu ulogu u Voyo Originalu “IQ 160”.
Ljubav prema glumi nije se rodila u jednom presudnom trenutku. Barem ne kada je riječ o Luki Perošu. Na pitanje sjeća li se kada je shvatio da želi postati glumac, odmah je odgovorio: "Pravi trenutak? Nemam pojma". Ipak, jedno je sigurno – pozornica ga je privlačila odmalena. ''Već kao klinac sam stalno sudjelovao na tim nekim školskim priredbama, što glazba, što ples, što gluma'', rekao je Luka.
Iako već godinama uspješno gradi karijeru na inozemnim projektima, osvrnuo se na razlike u načinu dobivanja uloga u Hrvatskoj i na Zapadu. Ističe kako se kod nas sustav audicija tek postupno razvija, dok je u zapadnoj Europi to potpuno uobičajena praksa i standard industrije.
''Sustav je zdraviji. Casting direktori izaberu određen broj glumaca ili glumica za neke uloge, testiraju ih i onda se ide u uži izbor'', objasnio je Peroš.
Osim poslovnih razlika, Peroš često privlači pažnju i svojom jezičnom vještinom. Otkrio je kako tečno govori čak pet, šest, dok se u razgovoru snalazi na čak sedam ili osam jezika, što mu dodatno otvara vrata na međunarodnim projektima. Od svih jezika koje poznaje, najzahtjevnijim smatra francuski, ponajviše zbog njegove kompleksne dikcije i gramatike.
"Problem je kad ih ne koristim, onda mi nestanu. Francuski i talijanski su mi sad kriminalni zato što ih ne prakticiram", priznao je.
Nakon više od deset godina ponovno se vraća domaćoj publici, i to u velikom stilu – glavnom ulogom u prvom Voyo Originalu 'IQ 160'. Otkrio je što ga je natjeralo da kaže “da” ovom projektu, ali i što ga je privuklo kompleksnom liku inspektora Tomislava Ramljaka.
"Privukla me ideja zato jer je to prva glavna uloga, pozitivac i komedija. Sve nešto što dugo nisam igrao, skoro nikad", rekao je Luka pa opisao svog lika.
"On je linearni čovjek koji voli svoj posao, dobro ga je naučio, opsesivno kompulzivni je i ne voli distrakcije. Njegov posao je najvažniji i želi u tome biti najbolji", objašnjava Peroš.
Otkrio je i kako u hrvatskoj nema ovakve vrste komedije. ''Nema ovakvog materijala na hrvatskim televizijama, u ovom podneblju, u regiji. Nema ovakve vrste komedije'', rekao je Luka.
Ne propustite - seriju 'IQ 160' gledajte na platformi Voyo! od 24. srpnja.