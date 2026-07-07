Luka Peroš o seriji 'IQ 160': 'Privukla me ideja zato jer je to prva glavna uloga, pozitivac'

Luka Peroš, hrvatski glumac s međunarodnom karijerom, u gostovanju u Voyo podcastu “Kamera, Akcija, Voyo” progovorio je o svom putu od prvih glumačkih pokušaja tijekom školskih dana pa sve do života u Španjolskoj. No, osvrnuo se i na novu ulogu u Voyo Originalu “IQ 160”.

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Ljubav prema glumi nije se rodila u jednom presudnom trenutku. Barem ne kada je riječ o Luki Perošu. Na pitanje sjeća li se kada je shvatio da želi postati glumac, odmah je odgovorio: "Pravi trenutak? Nemam pojma". Ipak, jedno je sigurno – pozornica ga je privlačila odmalena. ''Već kao klinac sam stalno sudjelovao na tim nekim školskim priredbama, što glazba, što ples, što gluma'', rekao je Luka.

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Iako već godinama uspješno gradi karijeru na inozemnim projektima, osvrnuo se na razlike u načinu dobivanja uloga u Hrvatskoj i na Zapadu. Ističe kako se kod nas sustav audicija tek postupno razvija, dok je u zapadnoj Europi to potpuno uobičajena praksa i standard industrije.

''Sustav je zdraviji. Casting direktori izaberu određen broj glumaca ili glumica za neke uloge, testiraju ih i onda se ide u uži izbor'', objasnio je Peroš.

Foto: RTL

Osim poslovnih razlika, Peroš često privlači pažnju i svojom jezičnom vještinom. Otkrio je kako tečno govori čak pet, šest, dok se u razgovoru snalazi na čak sedam ili osam jezika, što mu dodatno otvara vrata na međunarodnim projektima. Od svih jezika koje poznaje, najzahtjevnijim smatra francuski, ponajviše zbog njegove kompleksne dikcije i gramatike.

"Problem je kad ih ne koristim, onda mi nestanu. Francuski i talijanski su mi sad kriminalni zato što ih ne prakticiram", priznao je.

Foto: RTL

Nakon više od deset godina ponovno se vraća domaćoj publici, i to u velikom stilu – glavnom ulogom u prvom Voyo Originalu 'IQ 160'. Otkrio je što ga je natjeralo da kaže “da” ovom projektu, ali i što ga je privuklo kompleksnom liku inspektora Tomislava Ramljaka.

"Privukla me ideja zato jer je to prva glavna uloga, pozitivac i komedija. Sve nešto što dugo nisam igrao, skoro nikad", rekao je Luka pa opisao svog lika.

"On je linearni čovjek koji voli svoj posao, dobro ga je naučio, opsesivno kompulzivni je i ne voli distrakcije. Njegov posao je najvažniji i želi u tome biti najbolji", objašnjava Peroš.

Otkrio je i kako u hrvatskoj nema ovakve vrste komedije. ''Nema ovakvog materijala na hrvatskim televizijama, u ovom podneblju, u regiji. Nema ovakve vrste komedije'', rekao je Luka.

Ne propustite - seriju 'IQ 160' gledajte na platformi Voyo! od 24. srpnja.