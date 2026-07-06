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Kad doznaju tko mu je sin, mnogi ostanu iznenađeni: Legendarnog glumca uskoro gledamo u 'IQ 160'

Kad doznaju tko mu je sin, mnogi ostanu iznenađeni: Legendarnog glumca uskoro gledamo u 'IQ 160'
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Rođen 19. srpnja 1945. godine u Seocima kraj Nove Kapele, Juričić je glumu diplomirao na Akademiji za kazalište, film i televiziju u Zagrebu. Profesionalni put započeo je krajem šezdesetih godina u Kazalištu Marina Držića u Dubrovniku, gdje je vrlo brzo skrenuo pozornost kritike i publike svojim talentom i scenskom energijom.
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Platforma Voyo uskoro donosi svoj prvi Original 'IQ 160', adaptaciju međunarodno uspješne francuske serije HPI (Haut Potentiel Intellectuel), koja je od premijere 2021. godine osvojila milijune gledatelja diljem Europe i doživjela brojne lokalne adaptacije. 

Serija je okupila i velika glumačka imena poput Luke Peroša, Dajane Čuljak, ali i Pere Juričića. Nakon više od 55 godina umjetničkog djelovanja, ovog istaknutog hrvatskog glumca imat ćemo priliku gledati u seriji koja je već sada privukla veliku pažnju javnosti, a iako je na sceni više od pola stoljeća, mnogi se i danas iznenade kad saznaju tko je sin ovog velikana hrvatskog glumišta. 

Prvi hrvatski Voyo original - serija 'IQ 160', u kojoj igra i Pero Juričić, stiže na platformu 24. srpnja. 

6.7.2026.
10:50
Hot.hr
Igor Kralj/PIXSELL
VoyoIq 160Filip Juričić
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