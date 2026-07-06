Kad doznaju tko mu je sin, mnogi ostanu iznenađeni: Legendarnog glumca uskoro gledamo u 'IQ 160'

Platforma Voyo uskoro donosi svoj prvi Original 'IQ 160', adaptaciju međunarodno uspješne francuske serije HPI (Haut Potentiel Intellectuel), koja je od premijere 2021. godine osvojila milijune gledatelja diljem Europe i doživjela brojne lokalne adaptacije.

Serija je okupila i velika glumačka imena poput Luke Peroša, Dajane Čuljak, ali i Pere Juričića. Nakon više od 55 godina umjetničkog djelovanja, ovog istaknutog hrvatskog glumca imat ćemo priliku gledati u seriji koja je već sada privukla veliku pažnju javnosti, a iako je na sceni više od pola stoljeća, mnogi se i danas iznenade kad saznaju tko je sin ovog velikana hrvatskog glumišta.

Prvi hrvatski Voyo original - serija 'IQ 160', u kojoj igra i Pero Juričić, stiže na platformu 24. srpnja.