FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PLESAČICE NAPRAVILE SHOW /

Zelenortski Otoci ispali, ali ovo što se dogodilo po povratku u domovinu nitko nije očekivao

Zelenortski Otoci ispali, ali ovo što se dogodilo po povratku u domovinu nitko nije očekivao
Foto: Jose Correia/AFP/Profimedia
1 /24
VOYO logo

Reprezentacija Zelenortskih Otoka vratila se u domovinu nakon što je u dramatičnoj utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva poražena od Argentine rezultatom 3:2. Iako su ispali, ostavili su snažan dojam, toliko snažan da ih je po povratku dočekala euforija kakvu mala otočna država rijetko pamti.

Momčad je kapitulirala tek u 111. minuti, nakon nesretnog autogola koji je prelomio susret protiv aktualnih svjetskih prvaka. Time su Zelenortski Otoci još jednom pokazali da su postali jedna od najugodnijih senzacija turnira.

Prije okršaja s Argentinom, reprezentacija je u skupini sa Španjolskom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom upisala tri remija, a borbenim nastupima osvojila simpatije navijača diljem svijeta.

Atmosfera po povratku bila je spektakularna. Tisuće navijača okupile su se u glavnom gradu Praiji kako bi pozdravile svoje junake. Dok je zrakoplov polako pristajao na rampu, djelatnici zračne luke spontano su se poklonili reprezentaciji, gestom koja je savršeno sažela ponos nacije.

6.7.2026.
8:39
Sportski.net
Jose Correia/AFP/Profimedia
Zelenortski OtociSvjetsko Prvenstvo 2026.
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija