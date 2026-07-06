Zelenortski Otoci ispali, ali ovo što se dogodilo po povratku u domovinu nitko nije očekivao

Reprezentacija Zelenortskih Otoka vratila se u domovinu nakon što je u dramatičnoj utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva poražena od Argentine rezultatom 3:2. Iako su ispali, ostavili su snažan dojam, toliko snažan da ih je po povratku dočekala euforija kakvu mala otočna država rijetko pamti.

Momčad je kapitulirala tek u 111. minuti, nakon nesretnog autogola koji je prelomio susret protiv aktualnih svjetskih prvaka. Time su Zelenortski Otoci još jednom pokazali da su postali jedna od najugodnijih senzacija turnira.

Prije okršaja s Argentinom, reprezentacija je u skupini sa Španjolskom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom upisala tri remija, a borbenim nastupima osvojila simpatije navijača diljem svijeta.

Atmosfera po povratku bila je spektakularna. Tisuće navijača okupile su se u glavnom gradu Praiji kako bi pozdravile svoje junake. Dok je zrakoplov polako pristajao na rampu, djelatnici zračne luke spontano su se poklonili reprezentaciji, gestom koja je savršeno sažela ponos nacije.