Luka Peroš nasmijao pratitelje odgovorom lijepoj supruzi Pauli: 'Ženo, moraš nabaviti Voyo'

Prvi hrvatski Voyo Original stiže uskoro na platformu Voyo. U središtu pozornosti serije "IQ 160" je Luka Peroš (49), hrvatski glumac koji je stekao svjetsku slavu ulogom u planetarno popularnoj Netflixovoj seriji "La Casa de Papel", a upravo je objava na službenom Instagram profilu VOYO-a privukla veliku pažnju javnosti nakon što se Luki u komentarima javila ni manje ni više nego supruga, modna dizajnerica Paula Feferbaum.

'Ne mogu dočekati da je gledam ovo ljeto'

Objava na Instagramu, koncipirana kao vizualna usporedba, prikazuje dramatičnu transformaciju Luke Peroša. Na gornjoj fotografiji vidimo ga kao Jakova iz serije "La Casa de Papel", člana slavne pljačkaške bande, ozbiljnog i intenzivnog izraza lica, s prepoznatljivim brkovima i zalizanom kosom. Ispod se nalazi njegova nova uloga, ona Tomislava Ramljaka, zagrebačkog inspektora s urednom frizurom i bradicom, lika iz serije "IQ 160".

"Od svjetskog fenomena do prvog hrvatskog VOYO Originala", stoji u opisu objave na koju imuna nije ostala ni Peroševa supruga.

"Ne mogu dočekati da je gledam ovo ljeto", napisala je vidno uzbuđena Paula na što joj je Luka šaljivo odgovorio: "Ženo, moraš nabaviti Voyo da bi gledala".

Suprugu Brazilku upoznao u Barceloni

Inače, Peroš je Brazilku Paulu upoznao u Barceloni, u koju se preselio 2010. godine. Prije nje bio je u vezi s našom kiparicom i dizajnericom Ivanom Popović, koja je u 49. godini izgubila bitku s rakom dojke. S njom je dobio i kćer Avu, a Ivana je u vezi sa slovenskim majstorom rasvjete Markom Bizovičarom dobila i kćer Lun u, koju je Luka prihvatio kao svoju, i s kojom je i danas u odličnim odnosima.

'Ti upotpunjuješ mene, a ja tebe'

Iako svoj privatni život nastoji zadržati podalje od javnosti i medija, poznato je kako je s Paulom dobio sina Davida, a u prosincu 2024. godine supruzi je posvetio i dirljivu objavu na Instagramu povodom 13. godišnjice braka.

"Prošlo je 13 godina otkako smo našu ljubav pretvorili u doživotnu vezu... Čini se kao da si jučer rekla „da”. Svaki trenutak s tobom čista je životna radost, i u dobru i u zlu. Upravo to čini savršen par. Ti upotpunjuješ mene, a ja tebe. Za još mnogo zajedničkih godina, moja prelijepa, pametna, duhovita i otkačena rokerska ženice... Volim te, Paula", napisao je Peroš tada.