Dajana Čuljak podijelila svoje rituale i male beauty tajne: 'Nakon toga se preporodim'

Talentirana hrvatska glumica Dajana Čuljak (34) poznata je po ulozi Paule u seriji ''Sjene prošlosti'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo, bez reklama. Iako njezin lik često izaziva kontroverze, sama glumica privatno je sasvim drugačiji tip osobe. Dajana nam je otkrila koje su to njezine beauty tajne koje joj pomažu održati ravnotežu između zahtjevnog posla i osobnog života.

Kako nam je rekla, dan započinje s nekoliko skokova kako bi pokrenula limfu i razbudila se. Nakon toga slijedi čišćenje lica Avene mlijekom te nanošenje Kiehl’s kreme za oči s avokadom. Kožu tonizira Nikela ružinim tonikom, a zatim nanosi Olival fluid sa SPF-om za zaštitu od sunca.

Što se tiče usana, koristi L’Adria ulje, a dan uvijek započinje s čajem od đumbira i limuna, koji je njezin ritual za podizanje energije.

Dajana Čuljak otkrila nakon čega se osjeća preporođeno

Glumica ističe da joj je najdraži kozmetički proizvod ruž za usne koji često koristi i kao rumenilo. U torbici uvijek nosi korektor i ruž, jer zna da će tako izgledati svježe i prirodno, bez obzira na to koliko dugo provodi vani.

Za svoju plavu kosu, Dajana koristi Kevin Murphy šampon za obojanu kosu, regenerator i ulje za kosu Young Again koji joj pomažu održati kosu zdravom i sjajnom.

Masaže lica, vrata i dekoltea njezina su omiljena beauty rutina. Nakon napornog dana, ovaj ritual joj pomaže da se opusti i osjeća kao nova, čime osigurava da je svaki dan započne svježom energijom.

''Kad god mogu, odem na masažu lica, vrata i dekoltea... Preporodim se", Priznala nam je Dajana.

