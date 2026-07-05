Jesu li ovo najslađi kauboji? Ma pogledajte samo te šerifske njuške

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Na imanju Stari zanati u Hlebinama održan je Country vikend, manifestacija koja je posjetitelje vratila u vrijeme Divljeg zapada. Brojni kauboji, rendžeri i Indijanci pobrinuli su se za autentičnu atmosferu, a gosti su mogli zaviriti u banku, saloon i zatvor te svjedočiti atraktivnoj pljački banke.
Posebnu pozornost privuklo je prvo natjecanje za izbor najoriginalnije odjevenog kućnog ljubimca u country stilu, u kojem su preslatki četveronožni kauboji i kaubojke svojim kostimima osvojili srca posjetitelja.