Jesu li ovo najslađi kauboji? Ma pogledajte samo te šerifske njuške

Na imanju Stari zanati u Hlebinama održan je Country vikend, manifestacija koja je posjetitelje vratila u vrijeme Divljeg zapada. Brojni kauboji, rendžeri i Indijanci pobrinuli su se za autentičnu atmosferu, a gosti su mogli zaviriti u banku, saloon i zatvor te svjedočiti atraktivnoj pljački banke.

Posebnu pozornost privuklo je prvo natjecanje za izbor najoriginalnije odjevenog kućnog ljubimca u country stilu, u kojem su preslatki četveronožni kauboji i kaubojke svojim kostimima osvojili srca posjetitelja.