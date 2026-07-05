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Dok temperature rastu, Varaždinke biraju provjereni klasik: Lepršave haljine preuzele su špicu

Dok temperature rastu, Varaždinke biraju provjereni klasik: Lepršave haljine preuzele su špicu
Foto: Varaždinski.hr
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Varaždinke su potvrdile da s ljetnim haljinama nema pogreške. Gradskom špicom dominirali su cvjetni uzorci, lepršavi materijali i ženstveni krojevi koji su se savršeno uklopili u vrući srpanjski dan, dok su brojne sugrađanke upravo u njima pronašle idealan spoj elegancije i udobnosti.

Uz nezaobilazne sunčane naočale, sandale i pletene torbe, još su jednom dokazale da imaju istančan modni ukus.

Sve što je fotograf zabilježio svojim objektivom možete pogledati u fotogaleriji, kao i na portalu Varaždinski.hr.

5.7.2026.
17:57
Hot.hr
Varaždinski.hr
Varaždinska špicaSubotnja špicaLjetne HaljineSubotaVaraždin
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