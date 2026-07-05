Dok temperature rastu, Varaždinke biraju provjereni klasik: Lepršave haljine preuzele su špicu

Varaždinke su potvrdile da s ljetnim haljinama nema pogreške. Gradskom špicom dominirali su cvjetni uzorci, lepršavi materijali i ženstveni krojevi koji su se savršeno uklopili u vrući srpanjski dan, dok su brojne sugrađanke upravo u njima pronašle idealan spoj elegancije i udobnosti.

Uz nezaobilazne sunčane naočale, sandale i pletene torbe, još su jednom dokazale da imaju istančan modni ukus.

Sve što je fotograf zabilježio svojim objektivom možete pogledati u fotogaleriji, kao i na portalu Varaždinski.hr.