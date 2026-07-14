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URNEBESNI GAFOVI /

Izgubljeni u prijevodu: To što naši ugostitelji mogu napisati na cjenike nadmašuje sve komedije

Izgubljeni u prijevodu: To što naši ugostitelji mogu napisati na cjenike nadmašuje sve komedije
Foto: Društvene mreže
Hrvatska je jedna od najpopularnijih turističkih destinacija, no upravo zbog velikog broja stranih gostiju na jelovnicima, natpisima i reklamama često se mogu pronaći urnebesni prijevodi. Bilo da je riječ o doslovnom prevođenju, pogrešnoj upotrebi Google Translatea ili običnoj tipfeler pogrešci, rezultat su jezični biseri koji redovito nasmijavaju i domaće i strane goste.
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Engleski je danas gotovo nezaobilazan u turizmu, no ponekad pokušaj prevođenja završi potpuno suprotno od očekivanog. Umjesto da stranim gostima olakšaju snalaženje, pojedini jelovnici i natpisi pretvore se u pravi izvor zabave.

Dovoljna je jedna pogrešno prevedena riječ ili nespretno korištenje automatskog prevoditelja da "jaja na oko" završe "na oku", "burek sa zeljem" postane "burek sa željom", a običan pivac pretvori se u pjevača.

Takvi jezični gafovi godinama kruže društvenim mrežama i redovito izazivaju salve smijeha. U nastavku donosimo neke od najsmješnijih prijevodnih bisera iz Hrvatske koji su mnogima uljepšali dan.

14.7.2026.
14:33
Lorena Motik
Društvene mreže
JelovnikPrijevodHranaUrnebes
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