Izgubljeni u prijevodu: To što naši ugostitelji mogu napisati na cjenike nadmašuje sve komedije

Engleski je danas gotovo nezaobilazan u turizmu, no ponekad pokušaj prevođenja završi potpuno suprotno od očekivanog. Umjesto da stranim gostima olakšaju snalaženje, pojedini jelovnici i natpisi pretvore se u pravi izvor zabave.

Dovoljna je jedna pogrešno prevedena riječ ili nespretno korištenje automatskog prevoditelja da "jaja na oko" završe "na oku", "burek sa zeljem" postane "burek sa željom", a običan pivac pretvori se u pjevača.

Takvi jezični gafovi godinama kruže društvenim mrežama i redovito izazivaju salve smijeha. U nastavku donosimo neke od najsmješnijih prijevodnih bisera iz Hrvatske koji su mnogima uljepšali dan.