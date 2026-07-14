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RUČNIK DO RUČNIKA /

Sunce prži, a more je jedini spas: Kupači preplavili jedan od omiljenih bisera Jadrana

Sunce prži, a more je jedini spas: Kupači preplavili jedan od omiljenih bisera Jadrana
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Baška Voda i ovoga je ljeta potvrdila status jednog od najpopularnijih odredišta na Makarskoj rivijeri. Visoke temperature privukle su brojne domaće i strane goste koji su osvježenje potražili u kristalno čistom moru, a plaža je tijekom dana bila ispunjena kupačima svih generacija. Ručnici, suncobrani i rekviziti za more zauzeli su gotovo svaki slobodan kutak obale, dok su mnogi spas od vrućina pronašli upravo u plićaku.

Dok su jedni uživali u kupanju i sunčanju, drugi su vrijeme kratili vožnjom na daskama, pedaliranjem ili šetnjom uz more. U srcu turističke sezone tražio se komadić mjesta više, a čini se da je upravo ova dalmatinska destinacija bila među najtraženijima za bijeg od ljetnih vrućina.

14.7.2026.
20:10
Hot.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Baška VodaPlažaMore
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