Sunce prži, a more je jedini spas: Kupači preplavili jedan od omiljenih bisera Jadrana

Baška Voda i ovoga je ljeta potvrdila status jednog od najpopularnijih odredišta na Makarskoj rivijeri. Visoke temperature privukle su brojne domaće i strane goste koji su osvježenje potražili u kristalno čistom moru, a plaža je tijekom dana bila ispunjena kupačima svih generacija. Ručnici, suncobrani i rekviziti za more zauzeli su gotovo svaki slobodan kutak obale, dok su mnogi spas od vrućina pronašli upravo u plićaku.

Dok su jedni uživali u kupanju i sunčanju, drugi su vrijeme kratili vožnjom na daskama, pedaliranjem ili šetnjom uz more. U srcu turističke sezone tražio se komadić mjesta više, a čini se da je upravo ova dalmatinska destinacija bila među najtraženijima za bijeg od ljetnih vrućina.