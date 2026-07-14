Stravični prizori iz Pribislavca: S ogromnom vatrenom stihijom bori se čak 120 vatrogasaca!

U velikom požaru koji je u utorak poslijepodne planuo u skladištu tvrtke u Pribislavcu gori veća količina plastike i drugog materijala, a Stožer civilne zaštite Međimurske županije pozvao je građane da izbjegavaju područje požara i pridržavaju se uputa nadležnih službi.

Prema informacijama s terena, svi radnici tvrtke pravodobno su evakuirani te, prema zasad dostupnim informacijama, nema ozlijeđenih osoba, piše eMedjimurje.

Požar je planuo oko 16 sati, a iz Javne vatrogasne postrojbe Čakovec potvrdili su da su vatrogasci na terenu i da traje gašenje. Požar gasi oko 120 vatrogasaca iz Javne vatrogasne postrojbe Čakovec te čak 25 dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Vatrogascima na terenu pomaže i lagana kiša koja je počela padati, ali situacija i dalje zahtijeva oprez i dugotrajnu intervenciju.

Vatrogasci koriste svu raspoloživu opremu, a na mjestu događaja mogu se vidjeti i velike vatrogasne ljestve kojima pokušavaju pristupiti teško dostupnim dijelovima objekta.

Prema neslužbenim informacijama, požar je izazvao stroj Comexi F2, nakon čega se vatra proširila na skladište. Riječ je o požaru većih razmjera, a plamen doseže visinu od oko 25 metara. Požar se i dalje širi, a tijekom intervencije čuju se i eksplozije.