Otkriveno kako je krenuo požar u kojem je izgorjelo 14 automobila u Sesvetama

Zagrebačka policija potvrdila je u ponedjeljak da je podmetnut požar u kojem je za vikend izgorjelo 14 vozila i čamac u Sesvetama.

Naime, očevidom je utvrđeno da je "nepoznati počinitelj zapaljivom tekućinom polio više vozila, a potom izazvao požar", objavila je policija.

Izgorjela vozila u vlasništvu su privatnih i pravnih osoba. Nastala materijalna šteta nije zasad utvrđena, no iz policije kažu da je veća.

Podsjetimo, vatrena stihija koja je zahvatila vozila izbila je u noći na nedjelju u autoservisu u Sesvetama. Dok je vatra gutala vozila, susjedi iz okolnih kuća čuli su snažno pucanje poput petarde.

Kada su vatrogasci stigli na teren, buktinja je već zahvatila više automobila, no uspjeli su spriječiti njezino širenje.

Vatra je zahvatila i brod koji je također oštećen.

Vatru je ugasilo 25 vatrogasaca sa šest vozila. Susjedi su ispričali kako sumnjaju da je požar podmetnut, što je sada i službeno potvrđeno.