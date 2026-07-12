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BUKTINJA PROGUTALA AUTOSERVIS /

Noćna drama u Sesvetama: Izgorjelo 10 automobila, vatra zahvatila i brod

Noćna drama u Sesvetama: Izgorjelo 10 automobila, vatra zahvatila i brod
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Foto: Marko Seper/PIXSELL

Točan uzrok izbijanja požara zasad nije poznat

12.7.2026.
8:46
danas.hr
Marko Seper/PIXSELL
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Veliki požar koji je nešto iza ponoći izbio u Sesvetama prouzročio je veliku materijalnu štetu. U vatrenoj stihiji oštećeno je ukupno 13 automobila, a vatra se proširila i na brod koji se nalazio u blizini, piše Jutarnji list.

Građani su vatrogascima dojavili kako u Travanjskoj ulici gore vozila unutar kruga jednog autoservisa. Na mjesto događaja ubrzo su stigle vatrogasne ekipe koje su požar stavile pod kontrolu i spriječile njegovo daljnje širenje.

Noćna drama u Sesvetama: Izgorjelo 10 automobila, vatra zahvatila i brod
Foto: Marko Seper/PIXSELL

Prema prvim informacijama, deset automobila u potpunosti je izgorjelo, jedan je djelomično nagorio, dok su još dva vozila pretrpjela manja oštećenja. Plamen se proširio i izvan prostora autoservisa te zahvatio brod, koji je također oštećen.

Točan uzrok izbijanja požara zasad nije poznat. Više okolnosti bit će utvrđeno nakon policijskog očevida koji će rasvijetliti kako je došlo do izbijanja vatre.

 

PožarSesvete
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