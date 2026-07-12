Noćna drama u Sesvetama: Izgorjelo 10 automobila, vatra zahvatila i brod

Veliki požar koji je nešto iza ponoći izbio u Sesvetama prouzročio je veliku materijalnu štetu. U vatrenoj stihiji oštećeno je ukupno 13 automobila, a vatra se proširila i na brod koji se nalazio u blizini, piše Jutarnji list.

Građani su vatrogascima dojavili kako u Travanjskoj ulici gore vozila unutar kruga jednog autoservisa. Na mjesto događaja ubrzo su stigle vatrogasne ekipe koje su požar stavile pod kontrolu i spriječile njegovo daljnje širenje.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Prema prvim informacijama, deset automobila u potpunosti je izgorjelo, jedan je djelomično nagorio, dok su još dva vozila pretrpjela manja oštećenja. Plamen se proširio i izvan prostora autoservisa te zahvatio brod, koji je također oštećen.

Točan uzrok izbijanja požara zasad nije poznat. Više okolnosti bit će utvrđeno nakon policijskog očevida koji će rasvijetliti kako je došlo do izbijanja vatre.