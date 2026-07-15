Potvrđeno: Hrvatska je skuplja od Grčke i Španjolske! Gosti se najviše žale na tri stvari

Restorani i hoteli u Hrvatskoj skuplji su nego u Španjolskoj i Grčkoj, a od svih mediteranskih destinacija najjeftinija je Turska. Zanimljivu analizu cijena napravio je Euronews Business, i to na temelju podataka Eurostata. Još zanimljiviju analizu objavio je jedan hrvatski tech poduzetnik koji je na Googleu i Bookingu analizirao 1,62 milijuna recenzija gostiju koji su boravili na Mediteranu te zaključio da se u Hrvatskoj najviše žale na cijene, i to baš u restoranima.

"Tek sam stigla prije tri sata, ali mislim da je ovdje jako skupo jer me samo ova boca vode koštala 3,50 eura", kaže Iva s Malte.

"Ja sam stigao iz Nizozemske. I očekivao sam da će cijene biti niže, ali više su nego što sam mislio", kaže Timon.

"Restorani su bili najskuplji dio boravka u Hrvatskoj", kaže Yivette iz Južne Afrike, a s njom se slaže i Linda.

Primijetili gosti – primijetio i Eurostat. Prema podacima za 2025. godinu, gdje je prosjek Europske unije indeks 100, ovo je popis smještaja i restorana na Mediteranu od najjeftinijeg prema najskupljem:

"S indeksom 73,6 – najpovoljnije je turistima u Portugalu. Zatim u Turskoj, pa Španjolskoj. A zlatnu sredinu s indeksom 86,1 zauzela je Grčka. I evo brončane medalje za Hrvatsku s indeksom 89,6. Skuplji smještaj i restorane od nas imaju samo Talijani, a na prvom su mjestu – Francuzi".

Eurostat je uspoređivao nacionalne prosjeke

"Hrvatska je zabilježila rast indeksa cijena u ugostiteljstvu i hotelima u odnosu na usporedive mediteranske zemlje isključivo zbog rasta operativnih troškova, dakle inputa. Rasla je cijena energije, cijena radne snage i cijena hrane", kaže ekonomski analitičar Petar Vušković.

Da, i po hrani smo iznad prosjeka Europske unije. Namirnice su skuplje samo u Francuskoj, Grčkoj i Italiji. Ali zato su turisti hranu manje plaćali i u Portugalu, i u Španjolskoj, i u Turskoj.

"Lokalne trgovine su skupe, ali ako idete dalje od obale, cijene su niže", kaže Kefin iz Nizozemske.

Eurostat nije uspoređivao turistička središta, nego nacionalne prosjeke. Pa tako u hrvatski prosjek ulaze i Zagreb, Slavonija ili Lika, baš kao što u grčki ulaze i Atena i manji otoci. Zbog toga Danielle, Hrvatica u Grčkoj, smatra da ove brojke i nisu toliko vjerodostojne.

"Jeste li istraživali Atenu, Mikonos, Santorini, Hvar, Zagreb, Dubrovnik? Jesu li to bile visoke ili niske cijene u sezoni, izvan sezone? Je li to bilo četiri zvjezdice, pet zvjezdica?", pita se savjetnica u turizmu u Grčkoj Danielle Rudić.

Danielle posao u turizmu jednom godišnje odvede u sve zemlje iz ovog istraživanja.

"Kad pričamo o izvanpansionskoj potražnji, tu definitivno vidimo najveći skok cijena i moramo i dalje reći da Hrvatska prednjači", smatra Rudić.

'Hrvatska gubi prednost na Mediteranu'

Hrvatska prednjači i u cijenama alkohola. Na prvom su mjestu Turci, drugi su Grci, a Hrvatska je treća – još jedna brončana medalja. Dakle, alkohol je povoljniji i u Portugalu, i u Francuskoj, i u Španjolskoj nego kod nas, a najjeftiniji je u Italiji.

Idemo na ribu i morske plodove – prvaci po cijenama su Grci. Hrvatska se ovdje popela do srebrne medalje, a na trećem je mjestu Francuska. Dakle, i tu smo skuplji i od Turaka, Talijana, Španjolaca i Portugalaca.

"Kada govorimo o nekakvoj percepciji turističke destinacije, onda se uzimaju tri kriterija za usporedbu. To je cijena smještaja, cijena hrane i pića. U osnovi, Hrvatska gubi tu svoju konkurentnost na Mediteranu", kaže Vušković.

Da, ali kada se usporede ukupne cijene više od 2000 proizvoda i usluga, najskuplja je, kao i u većini kategorija, Francuska, koja je i jedina zemlja iznad europskog prosjeka. Slijede Italija, Španjolska, Grčka i Portugal, dok je Hrvatska na šestom, predzadnjem mjestu s indeksom 78,4. Od nas je jeftinija jedino Turska.

'Pritužba br. 1 je cijena'

To su bili Eurostatovi podaci, a sada onaj pravi turistički dojam. Njega je uz pomoć umjetne inteligencije izračunao poduzetnik Ivan Ivanković koji je analizirao više od milijun i 600 tisuća recenzija u pet mediteranskih zemalja. A ovo su najvažniji zaključci koje je dobio za Hrvatsku.

"Pritužba br. 1 je cijena, s najvećim udjelom riječi 'preskupo' od svih pet zemalja. 'Samo gotovina' – četiri do sedam puta češće se žale na način plaćanja nego drugdje. Voda nam je najskuplja na Mediteranu", napisao je Ivanković na LinkedInu.

Isto tako, njegovi su rezultati pokazali da smo najgori od svih i po pitanju korištenja klima-uređaja, osjećaja skupoće, dostupnosti i cijene parkinga te malih porcija u restoranima. Jer gost će se uvijek vratiti onamo gdje će za svoj novac dobiti najviše.