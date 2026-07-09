Hrvat obišao šest kafića na našem otoku i usporedio cijene cappuccina: 'Je li ovo opravdano?'

Hrvatski TikToker Den odlučio je provjeriti koliko su u godinu dana porasle cijene cappuccina u Povljani na otoku Pagu. Posjetio je istih šest kafića koje je obišao prošlog ljeta te u svakome naručio isti napitak kako bi usporedio ovogodišnje i prošlogodišnje cijene.

Obilazak je započeo u kafiću, smještenom uz glavnu gradsku plažu, gdje je cappuccino prošle godine koštao 2,20 eura, dok ove godine stoji 2,40 eura, što predstavlja poskupljenje od 20 centi.

Nekoliko koraka dalje nalazi se drugi kafić u kojem nije bilo promjena. Cappuccino je zadržao prošlogodišnju cijenu od 2,00 eura.

Nakon plaže uputio se u središte Povljane. U trećem kafiću kojeg je posjetio zabilježeno je novo poskupljenje. Cappuccino, koji je prošle godine koštao 1,80 eura i bio jedini ispod granice od dva eura, sada stoji ravno 2,00 eura.

Odmah pokraj njega nalazi se drugi kafić, gdje se cijena nije mijenjala te cappuccino i dalje stoji 2,30 eura. Obilazak je potom nastavljen na drugoj gradskoj plaži. U tom kafiću cijena je porasla s 2,20 na 2,40 eura, odnosno za 20 centi.

Za kraj je posjetio kafić, u kojem je zabilježio također poskupljenje. Cappuccino je prošle godine koštao 2,80 eura, dok ove godine za isti napitak treba izdvojiti 10 centi više odnosno 2,90 eura, čime je postao najskuplji među svih šest obiđenih kafića.

Jesu li poskupljenja opravdana?

Ukupno gledano, četiri od šest kafića povećala su cijene cappuccina. U tri slučaja poskupljenje je iznosilo 20 centi, dok je jedan kafić cijenu povećao za 10 centi. Samo su dva kafića zadržala iste cijene kao prošle godine.

Prosječna cijena cappuccina u šest obiđenih kafića ove godine iznosi 2,33 eura, dok je prošle godine bila 2,22 eura, što predstavlja rast od približno pet posto.

Posebno je zanimljivo da ove godine u Povljani gotovo više nije moguće pronaći cappuccino jeftiniji od dva eura, dok je najskuplji dosegnuo cijenu od gotovo tri eura.

Video je dosad prikupio više od 50 tisuća pregleda, a na kraju je autor usporedbe postavio pitanje: "Dokle više cijene mogu rasti i je li ovo opravdano ili nije?"