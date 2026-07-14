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PUT ŠVICARSKE /

Dinamo igra posljednju provjeru: U utorak slijedi Liga prvaka, evo gdje gledati

Nogometaši Dinama večeras imaju zadnju provjeru uoči kvalifikacija za Ligu prvaka. U utakmici zatvorenog tipa na Maksimiru u ovim trenucima hrvatskog prvaka testira ukrajinski Čerkasi.

Trener Mario Kovačević traži idealnu jedanaestoricu s kojom će sljedećeg utorka krenuti u pohod na najelitnije klupsko nogometno natjecanje. Dinamo za točno tjedan dana u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Lige prvaka gostuje kod švicarskog prvaka Thuna uz izravan prijenos na RTL-u i našoj digitalnoj platformi VOYO.

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14.7.2026.
20:36
Sportski.net
DinamoLiga PrvakaThun
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