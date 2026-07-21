RTL -ov komentator najavio Dinamovu europsku avanturu: 'Ovo može odrediti cijelu sezonu'

Dinamo večeras otvara europsku sezonu i kreće u lov na plasman u Ligu prvaka. Prva prepreka na tom putu je švicarski Thun, momčad koja je prošle sezone napravila veliki podvig osvajanjem domaćeg prvenstva. Koliko je ovaj dvoboj važan za Modre, kakve izazove nosi gostovanje na umjetnoj podlozi i može li Dinamo već u prvoj utakmici napraviti ključan korak, otkrio nam je RTL-ov komentator Filip Brkić.

"Dinamo večeras protiv Thuna. Prva stepenica na putu u Europu. Svi znamo koliko Dinamu znači Liga prvaka i koliki dio tog proračuna Dinamovog nosi za svaku sezonu. Iznimno je važno da Dinamo uđe u nju ili proba ući u nju", rekao je Brkić pa nastavio o Thunu.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

"Thun u ovoj fazi natjecanja je ozbiljan suparnik, drugo kolo kvalifikacija. Ono što sigurno ne ide Dinamu u prilog je stadion s umjetnom podlogom, s umjetnom travom koji je za momčadi koji igraju na travnatim podlogama uvijek jedna otegotna okolnost, ali vjerujem da Dinamo može protiv Thuna napraviti dobar rezultat već u prvoj utakmici", rekao je pa nastavio:

"Thun je senzacionalni švicarski prvak iz prošle sezone, dosta je već problema imao tijekom ovog kratkog ljetnog perioda. Nekoliko važnih igrača im je otišlo. Otišao je i trener koji je potpisnik tog velikog uspjeha, tako da Švicarcima sigurno neće biti danas protiv Dinama jednostavno pripremiti se. Oni su u svojevrsnoj izgradnji momčadi kao što je i Dinamo jer prijelazni rok još uvijek traje. Nema Dominika Livakovića na golu jer je nedefinirana njegova situacija vezana uz njegov matični klub u Turskoj. Neki igrači će otići iz Dinama ovog ljeta. Neki bi tek trebali doći, ali Dinamo danas igra utakmicu koja uvelike može kreirati cijelu sezonu za Dinamo koja tek dolazi. Poziv za sve vas da budete s nama od 19 sati i 50 minuta uz izravan prijenos utakmice", zaključio je.