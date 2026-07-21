Iskusni trener upozorio Dinamo uoči Thuna: 'To je najteži korak'

Dinamo večeras otvara europsku sezonu gostovanjem kod švicarskog Thuna u drugom pretkolu Lige prvaka. Uoči prve utakmice, koja bi mogla usmjeriti cijelu sezonu Modrih, svoje viđenje dvoboja dao je iskusni hrvatski trener Ilija Lončarević. Govorio je o najvećim izazovima na početku sezone, novim pojačanjima i zašto Dinamo ne smije podcijeniti protivnika.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Švicarski prvak protiv hrvatskog prvaka?

Ne treba gledati na protivnika, i njegovo stanje. To uopće nije važno. Važno je samog sebe predstaviti u prvoj utakmici. To je najteži korak jer je početak sezone. Treba biti koncentrirani i gledati prema cilju, a to je Europe. Sve ostalo nije bitno, kakav god da je protivnik. Sve se svodi na to...

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

Hoće li neka pojačanja početi od prve minute?

Oršić neće imati problem s prilagodbom. On je domaći dečko, a i igra na takvoj poziciji gdje to ne bi trebalo biti problem! Ostalim pojačanjima će trebati. Što se Radeljića tiče on će vjerojatno pričekati ili prvu prvenstvenu utakmici ili uzvrat s Thunom, njemu kao stoperu treba malo vremena da se prilagodi i uklopi u momčad.

Može li se Dinamo plasirati u Ligu prvaka?

Ovako na prvu se može reći da Dinamo ima lak put u ovom i sljedećem pretkolu Lige prvaka, ali to ne treba tako gledati! Nije floskula, treba ići utakmicu po utakmicu.