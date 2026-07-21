Luka Modrić zaigrao padel u Zadru, pogledajte poteze hrvatskog kapetana

Nakon nastupa s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu, Luka Modrić stigao je u rodni Zadar na odmor. Vatreni su natjecanje završili u osmini finala porazom od Portugala (2:1), nakon kontroverznog završetka i poništenog pogotka Joška Gvardiola.

Kako donosi 24sata, kapetan hrvatske reprezentacije viđen je u poznatom zadarskom restoranu Niko na Puntamici, a slobodno vrijeme koristi i za sport. Osim tenisa, zaigrao je i padel, sport kojem je posebno posvećen te je prije nekoliko godina postao suvlasnik madridskog kluba Las Tablas.

Dok odmara, Modrića čekaju važne odluke. Još nije poznato hoće li nastaviti igrati za hrvatsku reprezentaciju, iako je novi izbornik Slaven Bilić već razgovarao s njim. U međuvremenu talijanski mediji tvrde da je sve dogovoreno oko produljenja ugovora s Milanom, koji uskoro očekuje njegov službeni povratak.