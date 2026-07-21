Luka Modrić zaigrao padel u Zadru, pogledajte poteze hrvatskog kapetana
Dok odmara, Modrića čekaju važne odluke
Nakon nastupa s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu, Luka Modrić stigao je u rodni Zadar na odmor. Vatreni su natjecanje završili u osmini finala porazom od Portugala (2:1), nakon kontroverznog završetka i poništenog pogotka Joška Gvardiola.
Kako donosi 24sata, kapetan hrvatske reprezentacije viđen je u poznatom zadarskom restoranu Niko na Puntamici, a slobodno vrijeme koristi i za sport. Osim tenisa, zaigrao je i padel, sport kojem je posebno posvećen te je prije nekoliko godina postao suvlasnik madridskog kluba Las Tablas.
@naszadar Neko na padel? @lukamodric #fyp #hrvatska #lukamodric #worldcup ♬ Ustani iz sjene - Marko Perković Thompson
Dok odmara, Modrića čekaju važne odluke. Još nije poznato hoće li nastaviti igrati za hrvatsku reprezentaciju, iako je novi izbornik Slaven Bilić već razgovarao s njim. U međuvremenu talijanski mediji tvrde da je sve dogovoreno oko produljenja ugovora s Milanom, koji uskoro očekuje njegov službeni povratak.