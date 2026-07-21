Dinamo kreće u lov na Ligu prvaka: Plavi u Švicarskoj otvaraju spektakularnu europsku sezonu

Dinamo svoj lov na Ligu prvaka kreće iz drugog pretkola u kojem mu je protivnik švicarski prvak Thun.

Drugo pretkolo Lige prvaka 0 Thun : 0 Dinamo

THUN:

DINAMO:

Plavi su u ovoj fazi natjecanja dobili jednog od težih protivnika, a dodatni otežavajući faktor bit će i teren. Naime, prva utakmica igra se na umjetnoj travi koja može raditi velike probleme igračima koji nisu naviknuti na igranje po takvoj podlozi.

Usprkos svemu, Dinamo je favorit za prolaz dalje, a trener Mario Kovačević zadržat će okosnicu momčadi, iako zbog suspenzije neće moći računati na Luku Stojkovića. Dobra vijest za Dinamo je povratak Mislava Oršića, kao i Matea Lisice nakon oporavka.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.