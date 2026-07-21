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Dinamo kreće u lov na Ligu prvaka: Plavi u Švicarskoj otvaraju spektakularnu europsku sezonu

Dinamo kreće u lov na Ligu prvaka: Plavi u Švicarskoj otvaraju spektakularnu europsku sezonu
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

TIjek utakmice drugog pretkola Lige prvaka Thun - Dinamo pratite UŽIVO na portalu Net.hr

21.7.2026.
15:27
Sportski.net
Igor Soban/PIXSELL
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Dinamo svoj lov na Ligu prvaka kreće iz drugog pretkola u kojem mu je protivnik švicarski prvak Thun. 

Drugo pretkolo Lige prvaka
21. 07. 2026.
20:00
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Thun
 
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Dinamo
 

THUN: 

DINAMO: 

Plavi su u ovoj fazi natjecanja dobili jednog od težih protivnika, a dodatni otežavajući faktor bit će i teren. Naime, prva utakmica igra se na umjetnoj travi koja može raditi velike probleme igračima koji nisu naviknuti na igranje po takvoj podlozi. 

Usprkos svemu, Dinamo je favorit za prolaz dalje, a trener Mario Kovačević zadržat će okosnicu momčadi, iako zbog suspenzije neće moći računati na Luku Stojkovića. Dobra vijest za Dinamo je povratak Mislava Oršića, kao i Matea Lisice nakon oporavka. 

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr

DinamoDrugo Pretkolo Lige PrvakaThunUživo
komentara
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