'Zaboravljeni' Vatreni došao pogledati utakmicu Dinama i Thuna

Dinamo protiv Thuna u Švicarskoj igra prvu utakmicu u 2. pretkolu Lige prvaka, a na tribinama stadiona kamera je snimila bivšeg hrvatskog reprezentativca Mladena Petrića.

Petrić je tiijekom bogate karijere igrao je za FC Baden, Grasshopper, Basel, Borussiju Dortmund, Hamburger SV, Fulham, West Ham United i Panathinaikos.

Za hrvatsku reprezentaciju upisao je 45 nastupa, a trenutačno radi kao nogometni analitičar za Sky Sport Germany te švicarsku televiziju Blue Sport.

Petrić živi u Švicarskoj i hrvatskim medijima se u zadnje vrijeme ne pojavljuje često.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.