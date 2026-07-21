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SJEĆATE LI GA SE? /

'Zaboravljeni' Vatreni došao pogledati utakmicu Dinama i Thuna

Već ga dugo nismo vidjeli

21.7.2026.
21:16
M.G.
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Dinamo protiv Thuna u Švicarskoj igra prvu utakmicu u 2. pretkolu Lige prvaka, a na tribinama stadiona kamera je snimila bivšeg hrvatskog reprezentativca Mladena Petrića.

Petrić je tiijekom bogate karijere igrao je za FC Baden, Grasshopper, Basel, Borussiju Dortmund, Hamburger SV, Fulham, West Ham United i Panathinaikos.

Za hrvatsku reprezentaciju upisao je 45 nastupa, a trenutačno radi kao nogometni analitičar za Sky Sport Germany te švicarsku televiziju Blue Sport.

Petrić živi u Švicarskoj i hrvatskim medijima se u zadnje vrijeme ne pojavljuje često.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr. 

DinamoThunMladen Petrićšvicarska
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