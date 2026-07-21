Pomoćni trener Dinama otkrio plan za Thun: 'Uvjeti su takvi kakvi jesu. Po ovo smo došli...'

Reporterka RTL Danas Donna Diana Prćić javila se iz Thuna, gdje Dinamo s istoimenim domaćinom igra prvu utakmicu 2. pretkola Lige prvaka i porazgovarala s pomoćnim trenerom Plavih Sandrom Bloudekom koji joj je otkrio najnovije informacije.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

Na početku razgovora prokomentirao je Bloudek sastav, u kojem se nije našao Bakrar, koji bi navodno uskoro trebao napustiti Dinamo.

"Na desnom krilu imamo izbor od tri jako dobra igrača, odlučili smo se za Lisicu. To je bila taktička odluka. Što se tiče Bakrarovog transfera, mi iz stručnog stožera ne znamo ništa", rekao je.

Potom je govorio o Oršiću, kojemu je ovo prva utakmica nakon povratka u Dinamo.

"Vjerujem da jedva čeka da odigra prvu službenu utakmicu, svi znamo kakav je Mislav igrač i kakvu kvalitetu posjeduje", rekao je.

Odgovorio je za kraj na pitanje kakav Dinamo možemo očekivati u Thunu, s obzirom na to da se igra na umjetnoj travi.

"Pa dobro, uvjeti su takvi kakvi jesu. OK su, može se igrati nogomet. Isto će biti za nas kao i za njih. Došli smo samouvjereni i došli smo po pobjedu", poručio je.