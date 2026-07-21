FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RAZGOVOR PRIJE UTAKMICE /

Pomoćni trener Dinama otkrio plan za Thun: 'Uvjeti su takvi kakvi jesu. Po ovo smo došli...'

Pomoćni trener u Dinamu Sandro Bloudek pred kamerom RTL Danas

21.7.2026.
19:49
RTL Danas
Davor Javorovic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Reporterka RTL Danas Donna Diana Prćić javila se iz Thuna, gdje Dinamo s istoimenim domaćinom igra prvu utakmicu 2. pretkola Lige prvaka i porazgovarala s pomoćnim trenerom Plavih Sandrom Bloudekom koji joj je otkrio najnovije informacije.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

Na početku razgovora prokomentirao je Bloudek sastav, u kojem se nije našao Bakrar, koji bi navodno uskoro trebao napustiti Dinamo.

"Na desnom krilu imamo izbor od tri jako dobra igrača, odlučili smo se za Lisicu. To je bila taktička odluka. Što se tiče Bakrarovog transfera, mi iz stručnog stožera ne znamo ništa", rekao je.

Potom je govorio o Oršiću, kojemu je ovo prva utakmica nakon povratka u Dinamo.

"Vjerujem da jedva čeka da odigra prvu službenu utakmicu, svi znamo kakav je Mislav igrač i kakvu kvalitetu posjeduje", rekao je.

Odgovorio je za kraj na pitanje kakav Dinamo možemo očekivati u Thunu, s obzirom na to da se igra na umjetnoj travi.

"Pa dobro, uvjeti su takvi kakvi jesu. OK su, može se igrati nogomet. Isto će biti za nas kao i za njih. Došli smo samouvjereni i došli smo po pobjedu", poručio je.

 

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike