Navijači 'raspalili' po Kovačevićevom odabiru: 'Oni su dva igrača manje, bit će čupavo...'
Početna postava Dinama za utakmicu protiv Thuna izazvala burne reakcije
Dinamo u Švicarskoj protiv Thuna u 2. pretkolu Lige prvaka igra prvu utakmicu u novoj sezoni.
Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.
Dinamo je malo više od sat vremena prije početka utakmice objavio sastav, istrčat će sljedeća postava:
Filipović - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Mišić, Zajc, Vidović - Lisica, Beljo, Oršić
Vrlo brzo nakon objave početnih 11 sa svojim komentarima na društvenim mrežama javili su se navijači koji su napisali što misle o sastavu Marija Kovačevića.
U nastavku prenosimo neke od komentara:
"Jako tanka klupa,neće to bit dovoljno za igru u ligi i Europi."
"Samo polako i sigurno. Sretno, momci."
"Goda i Lisica su dva igrača manje na terenu.Bit će čupavo..."
"A zašto Lisica, nije prošao pripreme,a Bakrar na klupi. Lisica je igrač manje..."
"Goda van."