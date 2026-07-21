Navijači 'raspalili' po Kovačevićevom odabiru: 'Oni su dva igrača manje, bit će čupavo...'

Dinamo u Švicarskoj protiv Thuna u 2. pretkolu Lige prvaka igra prvu utakmicu u novoj sezoni.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

Dinamo je malo više od sat vremena prije početka utakmice objavio sastav, istrčat će sljedeća postava:

Filipović - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Mišić, Zajc, Vidović - Lisica, Beljo, Oršić

Vrlo brzo nakon objave početnih 11 sa svojim komentarima na društvenim mrežama javili su se navijači koji su napisali što misle o sastavu Marija Kovačevića.

U nastavku prenosimo neke od komentara:

"Jako tanka klupa,neće to bit dovoljno za igru u ligi i Europi."

"Samo polako i sigurno. Sretno, momci."

"Goda i Lisica su dva igrača manje na terenu.Bit će čupavo..."

"A zašto Lisica, nije prošao pripreme,a Bakrar na klupi. Lisica je igrač manje..."

"Goda van."