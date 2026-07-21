FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BURNE REAKCIJE /

Navijači 'raspalili' po Kovačevićevom odabiru: 'Oni su dva igrača manje, bit će čupavo...'

Navijači 'raspalili' po Kovačevićevom odabiru: 'Oni su dva igrača manje, bit će čupavo...'
×
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Početna postava Dinama za utakmicu protiv Thuna izazvala burne reakcije

21.7.2026.
19:07
Maj Gašparac
Slavko Midzor/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Dinamo u Švicarskoj protiv Thuna u 2. pretkolu Lige prvaka igra prvu utakmicu u novoj sezoni.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

Dinamo je malo više od sat vremena prije početka utakmice objavio sastav, istrčat će sljedeća postava:

 Filipović - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Mišić, Zajc, Vidović - Lisica, Beljo, Oršić

Vrlo brzo nakon objave početnih 11 sa svojim komentarima na društvenim mrežama javili su se navijači koji su napisali što misle o sastavu Marija Kovačevića.

U nastavku prenosimo neke od komentara:

"Jako tanka klupa,neće to bit dovoljno za igru u ligi i Europi."

"Samo polako i sigurno. Sretno, momci."

"Goda i Lisica su dva igrača manje na terenu.Bit će čupavo..."

"A zašto Lisica, nije prošao pripreme,a Bakrar na klupi. Lisica je igrač manje..."

"Goda van."

 

 

DinamoThunMario KovačevićLiga Prvaka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike