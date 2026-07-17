Stručnjak savjetovao Dinamo: 'Imamo iskustva sa Svjetskog prvenstva, to neki put ne završi dobro'

Dinamo novu sezonu otvara europskim ispitom. Sljedećeg utorka Plavi u Švicarskoj igraju prvu utakmicu 2. pretkola Lige prvaka protiv tamošnjeg prvaka Thuna, momčadi koja je velika nepoznanica jer je preko ljeta promijenila praktički cijelu ekipu, a svoja očekivanja od utakmice za Net.hr je podijelio hrvatski nogometni trener Dražen Besek.

Thun je ovoga ljeta napustilo čak 11 važnih igrača, među kojima su praktički svi nositelji igre, i trener Mauro Lustrinelli, koji je nakon povijesnog osvajanja titule u Švicarskoj preuzeo njemački Union Berlin, a s njim su otišli i ključni ljudi iz logistike i sportskog sektora.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

Švicarski misterij

Stoga je velika nepoznanica kako će momčad Thuna izgledati u okršajima s Dinamom, a baš je tu činjenicu Besek istaknuo na početku razgovora.

"Velika nepoznanica je ekipa Thuna jer su jednostavno oni su promijenili puno toga u svojem sastavu i teško je i predvidjeti kako bi mogli nastupiti. Upravo ta činjenica može predstavljati najveću zamku za Dinamo, koji se priprema za suparnika čiji stil igre i snaga još nisu viđeni u natjecateljskom ritmu", istaknuo je.

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Snaga Plavih

Za razliku od Thuna, Dinamova najveća snaga u ovom trenutku je baš stabilnost. Kostur momčadi ostao je na okupu, a igrači iza sebe imaju godinu dana zajedničkog rada i iskustva.

"Dinamo ima ekipu koja se nije puno mijenjala, ostala je na okupu, imaju godinu dana iskustva zajedničkog rada i sve će ustvari ovisiti o ekipi Dinama. Dok će se Švicarci još tražiti i uigravati, Modri imaju jasne mehanizme u igri i poznaju se 'u dušu', što im daje značajnu prednost na samom početku sezone", naglasio je Besek.

Ključ uspjeha

Na pitanje o tome kakav pristup Dinamo treba zauzeti, Besek je istaknuo da je ključ u fokusu na vlastite snage, a ne na pretjerano prilagođavanje.

"Imamo iskustva sa Svjetskog prvenstva gdje, kada se prilagođavate protivniku, to se neki puta ne završi dobro", povukao je Besek zanimljivu paralelu i upozorio da bi previše razmišljanja o suparniku moglo odvesti Dinamo u krivom smjeru.

"Naravno, dobro je znati i upoznati se s dobrim i lošim stranama protivnika, ali težište pripreme i same igre mora biti na onome što ti imaš. Dinamo se treba orijentirati na sebe i ono što najbolje radi. Dinamo isključivo ovisi o svojoj prezentaciji", zaključio je.