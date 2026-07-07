Poznati trener upozorio na važnu stvar u U19 reprezentaciji: 'To moramo shvatiti'

Hrvatska U19 nogometna reprezentacija na Europskom prvenstvu napravila je sjajan uspjeh. Izabranici Siniše Oreščanina plasirali su se u polufinale, čime je osigurala i izravan plasman na U20 Svjetsko prvenstvo koje će se održati 2027. godine, a u borbi za finale čeka je glavni favorit za osvajanje titule Španjolska.

Put kroz skupinu na Euru bio je dramatičan, od početnog poraza protiv Ukrajine, preko remija s Italijom, do velike pobjede nad Srbijom koja je osigurala prolazak, a uoči dvoboja u polufinalu protiv Španjolske (srijeda 17.30, prijenos je na platformi Voyo), razgovarali smo s hrvatskim nogometnim trenerom Draženom Besekom.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

"Lijepo je, lijepo je vidjeti da uz ovu vrstu imamo i potencijal koji može donijeti puno veselja i puno radosti. U uzrastu koji se školuje da bi jednog dana zastupali Hrvatsku na najvišem nivou", rekao je na početku je Besek pa odmah upozorio:

"No, moramo shvatiti da je to još uvijek onaj prelazak iz juniorske u seniorski nogomet. Ta U-19 reprezentacija je možda osjetljivija na oscilacije, jer tu teško možemo reći da oni mogu se ponašati stabilno u svakoj utakmici."

Slab početak, briljantan kraj

Najveće mane Hrvatska je pokazala u prvoj utakmici, porazu od Ukrajine (1:3)

"Baš ta prva utakmica koju su igrali protiv Ukrajine je pokazala koliko mirnoće i jedne koncentracije nedostaje u tom uzrastu. Jednostavno ne mogu svi sazrijevati u isto vrijeme i onda se to odrazi na rezultat", objasnio je Besek.

Mladi hrvatski reprezentativci sve su ispravili u ključnom trenutku, posljednjoj utakmici u skupini u kojoj su deklasirali Srbiju (3:0) i osigurali polufinale.

"Ova pobjeda u trećoj utakmici, kad se moralo ne pobijediti, nego i određenom gol razlikom, pokazala je da ta reprezentacija ima potencijal, da u nju treba vjerovati. Sigurno je da se iz nje mogu izabrati kvalitetni igrači koji će jednog dana se boriti na najvišem nivou", zaključio je Besek analizu grupne faze.

'Mi još moramo puno učiti'

U polufinalu Hrvatsku čeka Španjolska, reprezentacija koja slovi za apsolutnog favorita, a Besek je istaknuo da razlika nije samo u trenutačnoj formi, već u cijelom sustavu koji stoji iza mladih nogometaša.

"Sustav je taj koji se potvrđuje i potvrđuje rezultate. Mi još moramo puno učiti. Ne u smislu da nemamo talenta, imamo talenta, ali baza iz koje crpi Španjolska te mlade igrače i baza iz koje crpimo mi je razlika", rekao je pa ukazao na ključni problem:

"U Španjolskoj postoji ne znam koliko kampova, a mi još nemamo ni jedan na nacionalnom nivou. To je prvo i osnovno pitanje. Mi kad ćemo imati barem taj jedan kamp, on će već biti velika stvar da možemo graditi na puno višoj razini odgoj tih mladih igrača. Iz odgoja tih igrača onda će doći i selekcija u kojoj neće biti puno prostora za improvizaciju. U mlađim uzrastima najvažnije je da se djeci omogući da imaju maksimalne uvjete za svoj razvoj".

Recept za čudo

Unatoč tome što je Španjolska na papiru kvalitetniji protivnik, naš sugovornik rekao je da vjeruje da su "čuda" moguća u jednoj utakmici

"To je jedna utakmica. Jedna utakmica u kojoj će srce, puno koncentracije i odlučnosti odlučivati. Neki put se može dogoditi i da, ako je protivnik kvalitetniji na papiru, ti ga možeš pobijediti", zaključio je.