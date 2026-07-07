Poznati trener uoči velike utakmice za hrvatski nogomet: 'U jednom smo najbolji u Europi'

Hrvatska U19 nogometna reprezentacija u srijedu od 17:30, uz izravni prijenos samo na platformi Voyo, igra polufinale Europskog prvenstva (UEFA U-19 Euro 2026) protiv Španjolske.

Ovim plasmanom u polufinale 2026. godine, Hrvatska U-19 reprezentacija ujedno je osigurala i izravan plasman na U20 Svjetsko prvenstvo koje će se održati 2027. godine. Ferdo Milin, poznati hrvatski nogometni trener, čovjek koji je dvije i pol godine vršio funkciju izbornika U19 Hrvatske, od 29. prosinca 2014. do 15. lipnja 2017. Za portal Net.hr najavio je utakmicu i pričao o uspješnom sustavu hrvatskog nogometa koji proizvodi talentirane igrače za A reprezentaciju Hrvatske.

Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Profimedia

"To što su napravili dečki na Euru u Walesu veliki je uspjeh za hrvatski nogomet i mi dalje nastavljamo putem razvoja mladih igrača, gdje HNS jako dobro radi zadnjih godina i priprema igrače za prvu momčad. A to je najbitnija stavka po meni u tim uzrastima, govorim o U17 i U19. Nije to niti malo lagan posao. Evo, sad sam ovdje u Kuvajtu, u U20 selekciji, po prvi put izbacio, ma ne znam od kada, da Kuvajt u A selekciji ima igrača od 17 godina", počinje svoju priču Ferdo Milin, aktualni izbornik U20 reprezentacije Kuvajta i nastavlja:

Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Profimedia

"To što smo se mi plasirali na Svjetsko i Europsko prvenstvo, to je samo dodatak na sav taj dobar rad i ovo je potvrda dobrog rada HNS-a. Čestitke ovim putem svima koji rade u sustavu, od izbornika do tehničkih direktora Pletikose i Krpana, do staffa do doktora, ekonoma, svima treba čestitati na ovom uspjehu".

'Bez limita i pritiska, već su napravili uspjeh'

Je li ova U19 reprezentacija spremna za velike stvari i kadra otići do finala Eura ili ga čak i osvojiti?

"Ne bih stavljao nikakve limite i pritiske da se nešto mora. Po meni su oni napravili već sad veliki uspjeh. Za mene će najveći uspjeh biti za godinu dvije dana, da ja vidim iz te reprezentacije jednog igrača koji će biti, ajmo reći, nositelj na U21 ili koji će biti već u prvom timu. To je za mene najveći uspjeh", ističe Milin i dodaje:

"Da mi sad o tih momaka tražimo da budu prvaci, to nije dobro. Ova generacija je pokazala već da ima kvalitet sam time što su se vratili iz bunara, što se ono kaže. Oni su izgubili prvu utakmicu od Ukrajine 3-1, pa su odigrali nulu s Italijom i onda uvjerljivo svladali Srbiju. Vratili su se, preokrenuli situaciju u svoju korist i na tome svima u HNS-u treba čestitati. Sad, hoćemo li mi biti prvi ili drugi, u ovom trenutku meni kao nekakvom roditelju, kao treneru koji je radio u tom sustavu, meni je to nebitno. Naravno da bih volio da Hrvatska bude prva, ali za mene je najveći uspjeh ako mi iz te generacije dobijemo igrače za A selekciju i da nastavimo ono što radimo već 20 godina s prvom ekipom. Hrvatska je mala zemlja koja je konkurentna u velikom svijetu, globalističkom. Znači, mi smo sa 3 milijuna ljudi konkurentni svim velikim zemljama, bogatijim zemljama, zemljama koje imaju veći bazen mladih nogometaša i to je po meni najveći uspjeh i naš najveći rezultat. Uvijek govorim da u svijetu, jer već 10 godina radim vani, boljih trenera od Hrvata nema. Pogotovo za obuku igrača. Kad pogledam sve, tko što radi u zemljana Zaljeva, tko radi najveće stvari, tko priprema igrače, to su uvijek Hrvati bili. Nije slučajno sad ovo što se spominje za Dalića. To ništa nije slučajno. Oni su promijenili toliko izbornika drugih zemalja, da nisu ništa napravili i sad kad im je teško, kad im je voda došla do grla, oni traže spas u Hrvatima."

Foto: Filip Brala/PIXSELL

'Za mene najveći je uspjeh kad igrač iz mlađih selekcija završi u A reprezentaciji'

Vodili ste U19 reprezentaciju dvije i pol godine?

"Tako je. Mi smo bili zadnja U19 hrvatska reprezentacija koja je otišla na Europsko prvenstvo. Iz te reprezentacije sada u ovom trenutku u A reprezentaciji imali smo na Svjetskom prvenstvu Jakića i Erlića, a na širem spisku je bio, ako ćemo sad gledati cijeli proces u zadnjih osam godina, Sosa, Brekalo... Sad se i Letica vratio u sustav. To je meni najveći uspjeh. Kad vi iz mlađih uzrasta, iz tih generacija, poslije imate u budućnosti u A selekciji jednog, dva ili tri igrača. Ne može A selekcija profitirati samo od igrača u 30-etima. Morate imati mlade igrače i dotok svježe, talentirane krvi, mladih momaka", objašnjava Milin.

Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Profimedia

Biste li mogli reći koje ste još poznate igrače vodili u sustav U19 reprezentacije dok ste bili izbornik?

"Šempera, Kalaicu, Ivanušeca, Majera... Evo, sve su to igrači koji su prošli kroz naš sustav tada, u to vrijeme. Sad dolaze neki novi igrači sa Baturinom i Sučićem. To je jedan sustav, po meni, HNS ima najbolji sustav u Europi. Problem je taj što mi tražimo od igrača u mlađim uzrastima nekakav veliki rezultat. Moramo biti svjesni da Hrvatska ima samo 3 milijuna ljudi, a igramo protiv većih bogatijih zemalja poput Portugala, Španjolske... To vam je 5% da ćete napraviti veliki rezultat u mlađim uzrastima, pa čak i u ovim seniorskim uzrastima. To što smo mi bili drugi i treći na svijetu, to su svjetska čuda, na populaciju koju mi imamo. Ali, isto tako pokazuje koliko smo mi talentirani i koliko mi znamo raditi taj posao".

Što očekujete u polufinalu protiv Španjolske?

"To je uvijek zanimljiva utakmica. Španjolci imaju svoj stil. Znamo kakav je to stil, kako oni igraju, ali ponavljam - meni kao roditelju i treneru, oni su za mene napraviloi veliki uspjeh. To treba čestitati i vrednovati. E sad, hoće li dobiti Španjolsku, neće dobiti Španjolsku, to je manje bitno. Neka momci uživaju. To je samo 90 minuta u njihovim životima, a oni su tim polufinalom napravili veliki iskorak i za njihove pojedinačne karijere. Neka samo uživaju".

Cijeli intervju s Ferdom Milinom čitajte - OVDJE.