Hrvatska U19 na korak do finala: Evo gdje gledati spektakl protiv Španjolske u Walesu

Hrvatska U19 reprezentacija plasirala se u polufinale Europskog prvenstva u Walesu nakon dramatičnog raspleta posljednjeg kola skupine, u kojem su Mladi Vatreni odradili svoj dio posla i potom čekali rasplet u drugoj utakmici.

Hrvatska je u nedjelju uvjerljivo svladala Srbiju rezultatom 3:0, a pobjedu su svojim pogocima osigurali Chelfi, Godec te Čović, koji je bio precizan s jedanaest metara. Time su izabranici hrvatskog stožera zadržali nadu u prolazak, no konačna potvrda stigla je tek nakon susreta Ukrajine i Italije, u kojem su Ukrajinci slavili 1:0 i tako omogućili Hrvatskoj nastavak natjecanja.

Polufinalnu utakmicu Europskog prvenstva U-19 gledajte eksluzivno na platformi VOYO u srijedu s početkom u 17:30

Ovaj rasplet donio je Hrvatskoj plasman među četiri najbolje momčadi turnira, gdje ih u polufinalu čeka jedan od najtežih mogućih protivnika – Španjolska.

Polufinalni dvoboj igra se u srijedu u 17:30 sati po hrvatskom vremenu u Denbighu, uz izravni prijenos ekskluzivno na platformi Voyo. U drugom polufinalu, koje počinje dva i pol sata kasnije u Wrexhamu, sastaju se Ukrajina i Njemačka.