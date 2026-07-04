Legenda shrvana: 'Toliko mi je žao da nemam riječi, a ovo mi smeta'

Bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnji trener Hajduka Zoran Vulić, koji je u ožujku 2026. preuzeo ulogu zamjenskog izbornika U-19 reprezentacije, u razgovoru za Net.hr prokomentirao je ključnu utakmicu hrvatske U19 reprezentacije protiv Srbije na Europskom prvenstvu, ali se osvrnuo i na nedavni nastup A reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. Vulić je bez zadrške iznio svoja zapažanja o budućnosti hrvatskog nogometa, pohvalio izbornika Dalića i zaključio kako su naši legendarni reprezentativci, misleći na Modrića i Perišića, zaslužili oproštaj u kasnijoj fazi natjecanja.

Pobjeda protiv Srbije donosi Svjetsko prvenstvo

Mlada U-19 reprezentacija nalazi se pred odlučujućim dvobojem na Euru, a pobjeda protiv Srbije osigurava razigravanje za plasman na Svjetsko prvenstvo. Iako teoretske šanse za polufinale još postoje, Vulić naglašava da je primarni cilj osigurati nastavak natjecanja na svjetskoj smotri.

"Najvažnije je u tim kategorijama doći na europska prvenstva i s time moramo odmah biti zadovoljni. Inače, mi Hrvati nikad nismo zadovoljni s ničim, pa tako nismo ni sad, ali to je dobro. To nas tjera uvijek naprijed", započeo je Vulić pa pohvalio generaciju koja dolazi:

"Mislim da ta U-19 reprezentacija zbilja ima zapaženih momaka koji će sigurno doći do U-21 reprezentacije, a ja se nadam i do apsolutne reprezentacije. Treba nam ova pobjeda protiv Srbije. Znamo da će biti teško i da su te utakmice uvijek drukčije nego ostale. Momci znaju da im ta utakmica donosi kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, što je za njih onda ekstra uspjeh."

Za Vulića, kalkulacije oko drugih rezultata u skupini ne smiju biti u prvom planu:

"Najvažnije je da mi dobijemo. Ne smijemo gledati druge. Mi moramo dobiti tu utakmicu. Treba gledati sebe, ne drugoga, i tako izaći na teren."

'Tako mi je žao, zaslužili su bolji kraj'

Osvrnuo se i na ispadanje A reprezentacije sa Svjetskog prvenstva i nije skrivao koliko mu je žao zbog poraza od Portugala.

"Ma dajte, meni je toliko žao da nemam riječi za opisati jer smo se iz utakmice u utakmicu dizali. Mislim da smo preskočili ovu prepreku protiv Portugalaca, ja sam siguran da bismo išli na Španjolce i došli do polufinala, ali to je sve sad 'što bi bilo kad bi bilo'. Mislim da smo odigrali 45 minuta protiv Portugala koji su, za mene, najboljih 45 minuta na Svjetskom prvenstvu."

Posebno mu je žao zbog načina na koji su se od velikih natjecanja oprostili kapetani momčadi. "Moram biti iskren, jako mi je žao. Mislim da su Luka Modrić i Ivan Perišić zaslužili bolji kraj, ali treba im skinuti kapu do poda. Drugi i treći na svijetu. Toliko nastupa, nitko nema toliko nastupa u klubu, a kamoli u reprezentaciji. Zato mi je jako žao što nisu išli bar još jedno kolo dalje, ali to je nogomet."

Budućnost je svijetla, ali fali nam jedna stvar

Unatoč odlasku ključnih igrača, Vulić s optimizmom gleda na budućnost, iako je detektirao jedan potencijalni problem.

"Moramo se sad okrenuti budućnosti i bez Luke i bez Ivana. Imamo jednu dobru, potentnu reprezentaciju. Vidjeli smo da taj mali Baturina raste, da taj mali Sučić raste, imamo tu i Vuškovića. Imamo dosta mladih, novih igrača", kazao je pa dodao:

"Meni je jedino mali upitnik za budućnost brzina naše reprezentacije. Nemamo, iskreno, brze igrače i to mi ne smeta, nego mi fali. Ne znam kako će to izgledati u budućnosti, ali volio bih da se bar na tim krilnim pozicijama malo ubrzamo. Ako se ostvari da neće biti Ivana, imat ćemo još manje brzine. Izgubili smo igrača koji je mogao pokriti dvije-tri pozicije."

O izborniku nema dvojbe

Na kraju razgovora, Vulić je pružio nedvosmislenu podršku izborniku Zlatku Daliću, ističući kako je njegov rad neupitan.

"Da se mene pita, ja ne bih imao nikakvu dvojbu treba li mu produžiti ugovor ili ne. Ja bih s njime produžio ugovor dok god nas vodi, jer svaki put nas je razveselio. Nikada nije iznevjerio. Potezi koje je vukao na Svjetskom prvenstvu bili su bez greške. Kad zamijeni Budimira, Matanović unese živost, kad zamijeni Pašalića, Vlašić donese nešto novo. Za mene je bez greške odradio ovo prvenstvo."