Slavni Collina šokiran zbog toga što su napravili Hrvatskoj: 'Ovo stvara opasan presedan'

Utakmica između Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi (2-1 za Portugal) izazvala je brojne rasprave u nogometnoj javnosti zbog spornih sudačkih odluka koje su, prema mišljenju mnogih, oštetile Vatrene.

Najviše polemika izazvao je jedanaesterac dosuđen za Portugal nakon intervencije VAR-a. Odluka je naišla na oštre kritike dijela stručnjaka, koji smatraju da se radilo o pogrešnoj procjeni situacije. Među njima je i slavni bivši sudac Pierluigi Collina, jedan od najpoznatijih sudaca u povijesti nogometa, koji je istaknuo da u tom slučaju nije bilo dovoljno za kazneni udarac.

"To jednostavno nije penal. Zapanjen sam što je dosuđen. Dosuđivanje penala za tako minimalan kontakt u nokaut-utakmici Svjetskog prvenstva stvara opasan presedan", poručuje veliki Pierluigi Collina, jedan od najvećih sudaca svih vremena.

Collina je također istaknuo da je hrvatska momčad tijekom susreta igrala disciplinirano i kvalitetno u obrani, te da ovakve intervencije mogu narušiti kontinuitet igre i trud koji je prikazan na terenu.

"Nogomet je kontaktni sport i ne bi svaki dodir ili blagi kontakt trebao biti sankcioniran kao prekršaj. VAR je tu da ispravi očigledne pogreške, a ne da traži prekršaje koji su na granici interpretacije", dodao je Collina.

Dodatnu kontroverzu izazvalo je i to što je sudac u realnom vremenu pustio igru, ali je nakon pregleda snimke ipak promijenio svoju odluku i dosudio kazneni udarac.

Kritičari smatraju da ovakvi slučajevi dodatno narušavaju povjerenje u VAR sustav, jer ostavljaju dojam da tehnologija ponekad previše utječe na tijek i ishod utakmica, umjesto da samo ispravlja jasne pogreške.

"Trenuci poput ovoga doprinose rastu nepovjerenja u tehnologiju. Ako ovakve odluke odlučuju utakmice na najvišoj razini, onda se stvara dojam da se rezultati kroje izvan terena, a ne na njemu", zaključio je Pierluigi Collina.

Za spomenuti kako je Collina u drugoj objavi napisao ovo:

"Razumijem razočaranje jer upravo takvi trenuci često odlučuju utakmice na Svjetskom prvenstvu. Kada se pogodak postigne u završnim minutama nokaut utakmice, a zatim se nakon dugotrajne VAR provjere poništi, emocije svih uključenih su iznimno snažne.

VAR postoji kako bi pomogao sucima da donesu ispravnu odluku, ali nikada ne smije postati glavna priča utakmice. Idealan ishod je da ljudi nakon susreta govore o igračima i nogometu, a ne o sucima ili tehnologiji.

🚨 Pierluigi Collina on Croatia's disallowed late goal against Portugal:



🗣️ “I understand the disappointment because these are the moments that define World Cup matches. When a goal is scored in the final minutes of a knockout game and is then disallowed after a lengthy VAR… pic.twitter.com/FjQ5Sr5Sa1 — Sage (@Sage_FCB) July 3, 2026

Svaka odluka na ovoj razini nosi goleme posljedice, zbog čega je točnost iznimno važna. Istodobno, nogomet je građen na emocijama, a duga čekanja mogu umanjiti one nezaboravne trenutke koji čine ovaj sport posebnim.

Za hrvatske igrače, osjećaj da su povjerovali kako su ostali u borbi za san o Svjetskom prvenstvu, a zatim vidjeli kako im je taj trenutak poništen, iznimno je teško prihvatiti. Zato svaka VAR intervencija mora biti provedena uz potpunu dosljednost, jasnoću i transparentnost.

Izazov za nogomet je pronaći pravu ravnotežu. Zaštititi točnost odluka, a istovremeno sačuvati emociju i tijek igre koji ovaj sport čine jedinstvenim. Ta je ravnoteža ključna ako želimo da navijači imaju potpuno povjerenje u igru.”