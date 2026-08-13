FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA KOD RIMA /

Strašna eksplozija u tvornici streljiva, detonacija se čula kilometrima: Hitne službe na terenu

Strašna eksplozija u tvornici streljiva, detonacija se čula kilometrima: Hitne službe na terenu
×
Foto: Screenshot 'X'/nexta_tv

Više detalja o uzroku eksplozije i mogućim posljedicama zasad nije objavljeno

13.8.2026.
18:18
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/nexta_tv
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Snažna eksplozija odjeknula je u četvrtak u tvornici streljiva kod grada Colleferra, jugoistočno od Rima. Kako piše Independent, detonacija se čula kilometrima daleko.

Policija i vatrogasci već su bili na terenu zbog požara koji je izbio u kompleksu kada je došlo do eksplozije. Nadležne službe zasad provjeravaju ima li ozlijeđenih. 

Incident se dogodio u bivšoj tvornici Simmel Difesa, kojom danas upravlja KNDS Ammo Italy, tvrtka u sastavu francusko-njemačke obrambene grupacije KNDS.

Streljivo velikog kalibra

Tvornica proizvodi streljivo srednjeg i velikog kalibra za kopnene i pomorske obrambene sustave, kao i kruta pogonska goriva za svemirske lansirne sustave.

Prema službenoj dokumentaciji Europske unije, tvrtka je među dobavljačima uključenima u okvirne sporazume Europske obrambene agencije za nabavu streljiva kalibra 155 milimetra, potpisane 2023. godine.

Snimke s mjesta događaja prikazuju gust stup dima koji se uzdiže iznad kompleksa, dok su na terenu brojne hitne službe. Više detalja o uzroku eksplozije i mogućim posljedicama zasad nije objavljeno.

EksplozijaRimStreljivoObrambeni Sustav
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike