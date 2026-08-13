Strašna eksplozija u tvornici streljiva, detonacija se čula kilometrima: Hitne službe na terenu
Više detalja o uzroku eksplozije i mogućim posljedicama zasad nije objavljeno
Snažna eksplozija odjeknula je u četvrtak u tvornici streljiva kod grada Colleferra, jugoistočno od Rima. Kako piše Independent, detonacija se čula kilometrima daleko.
Policija i vatrogasci već su bili na terenu zbog požara koji je izbio u kompleksu kada je došlo do eksplozije. Nadležne službe zasad provjeravaju ima li ozlijeđenih.
Incident se dogodio u bivšoj tvornici Simmel Difesa, kojom danas upravlja KNDS Ammo Italy, tvrtka u sastavu francusko-njemačke obrambene grupacije KNDS.
Streljivo velikog kalibra
Tvornica proizvodi streljivo srednjeg i velikog kalibra za kopnene i pomorske obrambene sustave, kao i kruta pogonska goriva za svemirske lansirne sustave.
Prema službenoj dokumentaciji Europske unije, tvrtka je među dobavljačima uključenima u okvirne sporazume Europske obrambene agencije za nabavu streljiva kalibra 155 milimetra, potpisane 2023. godine.
Snimke s mjesta događaja prikazuju gust stup dima koji se uzdiže iznad kompleksa, dok su na terenu brojne hitne službe. Više detalja o uzroku eksplozije i mogućim posljedicama zasad nije objavljeno.
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