Strašna eksplozija u tvornici streljiva, detonacija se čula kilometrima: Hitne službe na terenu

Snažna eksplozija odjeknula je u četvrtak u tvornici streljiva kod grada Colleferra, jugoistočno od Rima. Kako piše Independent, detonacija se čula kilometrima daleko.

Policija i vatrogasci već su bili na terenu zbog požara koji je izbio u kompleksu kada je došlo do eksplozije. Nadležne službe zasad provjeravaju ima li ozlijeđenih.

Incident se dogodio u bivšoj tvornici Simmel Difesa, kojom danas upravlja KNDS Ammo Italy, tvrtka u sastavu francusko-njemačke obrambene grupacije KNDS.

Streljivo velikog kalibra

Tvornica proizvodi streljivo srednjeg i velikog kalibra za kopnene i pomorske obrambene sustave, kao i kruta pogonska goriva za svemirske lansirne sustave.

Prema službenoj dokumentaciji Europske unije, tvrtka je među dobavljačima uključenima u okvirne sporazume Europske obrambene agencije za nabavu streljiva kalibra 155 milimetra, potpisane 2023. godine.

Powerful explosion rocks an ammunition plant near Rome



A fire and powerful explosion occurred at the KNDS Ammo Italy plant in Colleferro, which produces medium- and large-caliber ammunition as well as solid propellant for aerospace rockets.



According to preliminary information,… pic.twitter.com/hm8FQ2GpUf — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2026

Snimke s mjesta događaja prikazuju gust stup dima koji se uzdiže iznad kompleksa, dok su na terenu brojne hitne službe. Više detalja o uzroku eksplozije i mogućim posljedicama zasad nije objavljeno.