Predmet nalik bombi izazvao kaos u Njemačkoj: Digli robota, evakuirali zgrade

Sumnjivi predmet pronađen u četvrtak između pragova na pruzi na ulazu u željeznički kolodvor Treuchtlingen na jugu Njemačke nije eksplozivna naprava, ali je željeznički promet i dalje u prekidu.

Istražitelji vjeruju da je predmet, pronađen u Treuchtlingenu u franačkoj regiji Bavarskoj, namjerno tamo postavljen.

"Predmet izgleda kao da je namjerno ostavljen tamo", rekao je glasnogovornik policije Michael Konrad. Sumnja se da je namjerno napravljen da nalikuje eksplozivnoj napravi.

Tim savezne policije za deaktiviranje bombi rendgenskim je snimkama pregledao predmet u četvrtak ujutro. Neke zgrade u blizini mjesta događaja morale su biti evakuirane prije nego što je predmet proglašen bezopasnim.

Tijekom drugog pregleda, predmet je podignut pomoću robota. Konačna rendgenska snimka pokazala je da ne sadrži eksploziv.

Konrad nije dao detaljnije informacije o sastavu ili izgledu predmeta. Također nije potvrdio izvješća da se radi o "paketu".