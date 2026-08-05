Dron s eksplozivom u njemačkoj zračnoj luci, avion udario u nepoznati objekt: Sumnja pala na Kremlj?

Njemačka policija angažirala je robota za deaktivaciju eksplozivnih naprava nakon što je u zračnoj luci Leipzig pronađen dron s eksplozivom te je podignuta razina sigurnosti, a nekoliko letova preusmjereno je na druge zračne luke.

Teretni zrakoplov tvrtke DHL, koji je prethodno morao odustati od slijetanja u Leipzig, tijekom ponovnog uzlijetanja sudario se u zraku s nepoznatim objektom. Zrakoplov je kasnije sigurno sletio u drugu zračnu luku.

Istragu o oba incidenta preuzeli su odjel za borbu protiv terorizma pri državnom odvjetništvu u Dresdenu i policija savezne zemlje Saske. Sigurnosni stručnjaci upozoravaju da bi, ako se utvrdi povezanost Kremlja s događajem, riječ mogla biti o ozbiljnoj eskalaciji napetosti između Njemačke i Rusije.



Istražitelji su priopćili da je tijekom noći na srijedu zaposlenik zračne luke u sigurnosnoj zoni teretnog terminala, u blizini južne piste, uočio dron s nepoznatom eksplozivnom napravom. Zračna luka Leipzig smatra se objektom kritične infrastrukture.

"Sumnja se da se drugi neidentificirani leteći objekt sudario s teretnim zrakoplovom nakon što je ponovno poletio zbog prethodnog zatvaranja piste. Nakon slijetanja u Hannoveru na zrakoplovu su utvrđena manja oštećenja", naveli su istražitelji.

Ova zračna luka u istočnoj Njemačkoj važno je logističko središte za prijevoz vojne opreme, uključujući potrebe njemačkih oružanih snaga i saveznika iz NATO-a, a ujedno je i baza ukrajinske zrakoplovne tvrtke Antonov Airlines, navodi The Guardian.

Dužnosnik NATO-a kratko je poručio: "Upoznati smo s incidentom, koji njemačke vlasti i dalje istražuju."

U blizini ukrajinskog Antonova

Prema pisanju medija, riječ je o kvadkopteru opremljenom eksplozivnom napravom, koji je pronađen u blizini ukrajinskog teretnog zrakoplova Antonov.

Na pojedinim zrakoplovima ispisani su domoljubni slogani poput "Budi hrabar poput Hersona" i "Budi hrabar poput Buče", grada u kojem je na početku ruske invazije počinjen masakr nad civilima.

Njemački tabloid Bild objavio je da je eksploziv možda bio izrađen od gnojiva i benzina, dok zajednička istraga javnih televizija NDR i WDR te lista Süddeutsche Zeitung navodi da je naprava sadržavala pentaeritritol-tetranitrat (PETN), snažan eksploziv koji se koristi kao jedna od glavnih komponenti Semtexa i pripada istoj kemijskoj skupini kao nitroglicerin.

Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt, koji se nalazio na odmoru u Italiji, najavio je da će otputovati u Leipzig kako bi održao sastanke sa saveznim i pokrajinskim vlastima.

List Die Zeit piše da istražitelji razmatraju više mogućih scenarija, među kojima i pokušaj Rusije da napadne ukrajinsku vojnu opremu na njemačkom teritoriju.

Sumnja pala na Rusiju

Ukrajinski veleposlanik u Njemačkoj Oleksij Makejev otvoreno je optužio Moskvu.

"Tko bi drugi mogao biti nego Rusija?", rekao je za televiziju Welt TV.

Moskva zasad nije komentirala incident.

Njemačka i druge europske države posljednjih su godina zabilježile niz sumnjivih neovlaštenih preleta dronova iznad zračnih luka, vojnih objekata, luka i logističkih centara. Za dio tih incidenata optužile su ruske agente, što Moskva odbacuje.

Europske sigurnosne službe istraživale su i zapaljive naprave skrivene u paketima koji su se zapalili tijekom 2024. godine, izazivajući zabrinutost zbog mogućih sabotaža zračnog teretnog prometa. Dio tih naprava pronađen je u DHL-ovu skladištu u Leipzigu te u pošiljkama koje su bile u tranzitu kroz Europu.

Glavni izvršni direktor DHL-a Tobias Meyer izjavio je kako tvrtka ima pripremljene planove za ovakve situacije.

"Imamo planove za ovakve slučajeve i učinit ćemo sve kako bi posljedice za naše korisnike bile što manje", rekao je.

Njemačka je najveći pojedinačni nacionalni donator vojne pomoći Ukrajini te optužuje Rusiju da protiv nje vodi kampanju sabotaža, špijunaže i dezinformacija. Kremlj te optužbe odbacuje.