Mladi Vatreni protiv Srbije igraju odlučujuću utakmicu: Evo kako možemo do polufinala Eura

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina igra u Walesu odlučujuću utakmicu grupne faze Eura. Nakon poraza od Ukrajine (1:3) i vrijednog remija s Italijom (0:0), sudbina momčadi Siniše Oreščanina ovisi o zadnjem kolu protiv Srbije. Ulog je golem: borba za polufinale i plasman na Svjetsko prvenstvo U-20.

Stanje u skupini: Bod protiv Italije održao nadu

Nakon dva odigrana kola, situacija u skupini B je napeta. Ukrajina je s dvije pobjede i šest bodova već osigurala prolazak, dok je Srbija na dnu bez bodova. Između njih su Italija s četiri boda i Hrvatska s jednim. Upravo taj bod, osvojen protiv favoriziranih Talijana u teškoj utakmici u Caernarfonu, drži Hrvatsku u igri. Mladi "Vatreni" pokazali su zrelost i obrambenu čvrstinu, zaustavivši talijanski napad koji je prethodno lako svladao Srbiju. Iako napadački nisu briljirali, Oreščaninovi momci ispunili su primarni cilj i ostavili si priliku za rasplet u zadnjem kolu.

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Put do polufinala: Komplicirana matematika ovisna o drugima

Plasman u polufinale za Hrvatsku je u sferi teorije i traži sportsko čudo. Više ne ovisimo sami o sebi i potrebno je poklapanje oba rezultata u utakmicama koje se igraju u nedjelju. Prvi uvjet jest da Hrvatska mora pobijediti Srbiju. No, to nije dovoljno. Istovremeno se moramo nadati da će već kvalificirana Ukrajina odigrati ozbiljno i pobijediti Italiju. Ako se oba uvjeta ispune, Hrvatska i Italija bit će bodovno izjednačene s po četiri boda. U tom scenariju, budući da je njihov međusobni ogled završio 0:0, o drugom putniku u polufinale odlučivala bi ukupna gol-razlika. Tu je najveći problem. Hrvatska uoči zadnjeg kola ima gol-razliku -2, dok Italija stoji na +2. To znači da mladi "Vatreni" moraju nadoknaditi zaostatak od čak četiri gola, što zahtijeva uvjerljivu pobjedu nad Srbijom uz jednako uvjerljiv poraz Italije.

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Pobjeda ili remi za vizu za Svjetsko prvenstvo

Iako se polufinale čini daleko, utakmica protiv Srbije nosi ogroman ulog koji je znatno dostižniji. Osvajanje trećeg mjesta u skupini osigurava utakmicu razigravanja za plasman na FIFA U-20 Svjetsko prvenstvo, koje se održava 2027. godine. Protivnik u toj ključnoj utakmici bio bi trećeplasirani iz skupine A, u kojoj se natječu Španjolska, Njemačka, Danska i domaćin Wales. Kalkulacija za treće mjesto mnogo je jednostavnija. Hrvatskoj je za osiguranje te pozicije i prilike za odlazak na svjetsku smotru u dvoboju sa Srbijom dovoljan i neriješen rezultat. Svaki ishod osim poraza ostavlja nas u turniru. Poraz bi, s druge strane, značio posljednje mjesto u skupini i tužan kraj europske priče za ovu generaciju.

Foto: Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia

Zbog svega navedenog, derbi u Caernarfonu ima status finala. Utakmica je na rasporedu u nedjelju, 5. srpnja, u 17:00 sati, a prijenos je osiguran na kanalu RTL2 te na platformi Voyo.