Mladi Vatreni protiv Srbije igraju odlučujuću utakmicu: Evo kako možemo do polufinala Eura
Hrvatsa U19 reprezentacija nalazi se u teškoj situaciji i ne ovisi samo o sebi
Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina igra u Walesu odlučujuću utakmicu grupne faze Eura. Nakon poraza od Ukrajine (1:3) i vrijednog remija s Italijom (0:0), sudbina momčadi Siniše Oreščanina ovisi o zadnjem kolu protiv Srbije. Ulog je golem: borba za polufinale i plasman na Svjetsko prvenstvo U-20.
Stanje u skupini: Bod protiv Italije održao nadu
Nakon dva odigrana kola, situacija u skupini B je napeta. Ukrajina je s dvije pobjede i šest bodova već osigurala prolazak, dok je Srbija na dnu bez bodova. Između njih su Italija s četiri boda i Hrvatska s jednim. Upravo taj bod, osvojen protiv favoriziranih Talijana u teškoj utakmici u Caernarfonu, drži Hrvatsku u igri. Mladi "Vatreni" pokazali su zrelost i obrambenu čvrstinu, zaustavivši talijanski napad koji je prethodno lako svladao Srbiju. Iako napadački nisu briljirali, Oreščaninovi momci ispunili su primarni cilj i ostavili si priliku za rasplet u zadnjem kolu.
Put do polufinala: Komplicirana matematika ovisna o drugima
Plasman u polufinale za Hrvatsku je u sferi teorije i traži sportsko čudo. Više ne ovisimo sami o sebi i potrebno je poklapanje oba rezultata u utakmicama koje se igraju u nedjelju. Prvi uvjet jest da Hrvatska mora pobijediti Srbiju. No, to nije dovoljno. Istovremeno se moramo nadati da će već kvalificirana Ukrajina odigrati ozbiljno i pobijediti Italiju. Ako se oba uvjeta ispune, Hrvatska i Italija bit će bodovno izjednačene s po četiri boda. U tom scenariju, budući da je njihov međusobni ogled završio 0:0, o drugom putniku u polufinale odlučivala bi ukupna gol-razlika. Tu je najveći problem. Hrvatska uoči zadnjeg kola ima gol-razliku -2, dok Italija stoji na +2. To znači da mladi "Vatreni" moraju nadoknaditi zaostatak od čak četiri gola, što zahtijeva uvjerljivu pobjedu nad Srbijom uz jednako uvjerljiv poraz Italije.
Pobjeda ili remi za vizu za Svjetsko prvenstvo
Iako se polufinale čini daleko, utakmica protiv Srbije nosi ogroman ulog koji je znatno dostižniji. Osvajanje trećeg mjesta u skupini osigurava utakmicu razigravanja za plasman na FIFA U-20 Svjetsko prvenstvo, koje se održava 2027. godine. Protivnik u toj ključnoj utakmici bio bi trećeplasirani iz skupine A, u kojoj se natječu Španjolska, Njemačka, Danska i domaćin Wales. Kalkulacija za treće mjesto mnogo je jednostavnija. Hrvatskoj je za osiguranje te pozicije i prilike za odlazak na svjetsku smotru u dvoboju sa Srbijom dovoljan i neriješen rezultat. Svaki ishod osim poraza ostavlja nas u turniru. Poraz bi, s druge strane, značio posljednje mjesto u skupini i tužan kraj europske priče za ovu generaciju.
Zbog svega navedenog, derbi u Caernarfonu ima status finala. Utakmica je na rasporedu u nedjelju, 5. srpnja, u 17:00 sati, a prijenos je osiguran na kanalu RTL2 te na platformi Voyo.