Mladi Vatreni pred zidom: Protiv moćne Italije traži se spas za ostanak na Euru

Europsko prvenstvo U19 0 Hrvatska : 0 Italija

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina nalazi se pred ključnim ispitom na Europskom prvenstvu u Walesu. Nakon uvodnog poraza od Ukrajine (1:3), izabranici Siniše Oreščanina nemaju pravo na novi kiks. U drugom kolu "skupine smrti" čeka ih dvoboj protiv Italije, koja je na otvaranju turnira svladala Srbiju s 2:0. Utakmica je za Hrvatsku od presudne važnosti jer novi poraz znači i praktički oproštaj od borbe za polufinale.

Ulog veći od samog Eura

Dvoboj na stadionu The Oval u velškom Caernarfonu nosi ogroman ulog. Prvenstvo je, naime, i kvalifikacijsko za Svjetsko prvenstvo U-20 koje se održava 2027. godine. Plasman na svjetsku smotru osigurat će četiri reprezentacije koje se plasiraju u polufinale, što dodatno pojačava pritisak na Oreščaninovu momčad. Svaki bod u konkurenciji sa Srbijom i Italijom je zlata vrijedan, a pobjeda protiv "Azzurra" postala je imperativ ako se želi zadržati san o prolasku skupine. Treće mjesto nudi priliku kroz dodatne kvalifikacije, no za to su potrebni bodovi, kojih Hrvatska zasad nema.

Gdje pratiti ključnu utakmicu mladih Vatrenih

Za sve navijače koji žele podržati budućnost hrvatskog nogometa u ovoj presudnoj utakmici osiguran je izravan prijenos. Susret između Hrvatske i Italije na rasporedu je u četvrtak, 2. srpnja, s početkom u 15:00 sati. Utakmicu će, kao i ostale dvoboje hrvatske reprezentacije na prvenstvu, prenositi televizijski kanal RTL 2. Osim toga, za gledatelje koji preferiraju digitalne platforme, susret će biti dostupan i putem streaming servisa Voyo, koji je osigurao prava za prijenose mlađih uzrasta.

Pred mladom generacijom je utakmica koja može definirati njihov put na ovom natjecanju. Pobjeda bi vratila samopouzdanje i ostavila ih u igri za visoki plasman uoči zadnjeg kola protiv Srbije, dok bi poraz ugasio gotovo sve nade. Podrška će im biti potrebna u najvažnijem ispitu do sada za ovu generaciju.