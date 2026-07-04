Može li U19 Hrvatska ponoviti zagrebačku rapsodiju protiv Srbije? Ulog na Euru je velik

Nakon deset godina čekanja, generacija hrvatskih nogometaša do 19 godina stigla je na veliku scenu, no put u Walesu pokazao se trnovitijim od očekivanog. Uoči posljednjeg kola grupne faze Europskog prvenstva (UEFA U-19 2026 Euro), sudbina izabranika Siniše Oreščanina svela se na jednu utakmicu, dvoboj protiv Srbije. Ulog nije samo čast i prestiž, već i posljednja slamka spasa za ostanak u igri za plasman na U19 Svjetsko prvenstvo, san koji obje reprezentacije još uvijek potajno sanjaju unatoč slabom otvaranju turnira. Odlučujuću utakmicu Hrvatske za plasman na U19 SP gledajte u nedjelju na RTL-u 2 i platformi Voyo od 17:00. Tekstualni prijenos utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr.

Razočaravajući početak u 'skupini smrti'

Ždrijeb je Hrvatsku smjestio u iznimno zahtjevnu skupinu B, koju su analitičari s pravom prozvali "skupinom smrti". Očekivanja su bila velika, no stvarnost je donijela otrežnjenje. Turnir je otvoren porazom od Ukrajine 1-3 u Bangoru. Iako su Mladi Vatreni poveli golom Ivana Barića iz kaznenog udarca, uslijedio je preokret Ukrajinaca koji su iskoristili svaku pogrešku hrvatske obrane.

Brojne propuštene prilike u drugom poluvremenu, uključujući i pogođenu vratnicu Anđela Šutala u sudačkoj nadoknadi, ostavile su gorak okus i dojam da je rezultat mogao biti drugačiji. U drugom susretu, protiv favorizirane Italije, Hrvatska je pokazala znatno čvršće i organiziranije lice. Utakmica u Caernarfonu završila je bez pogodaka (0-0), a bod je spašen ponajviše zahvaljujući sjajnoj intervenciji vratara Maroja Kostopeča, koji je u 75. minuti obranio stopostotnu priliku Talijana. S jednim osvojenim bodom, Hrvatska u posljednje kolo ulazi s imperativom pobjede. Slično, ali još teže, bilo je i za Srbiju. Oni su turnir otvorili s dva poraza, prvo protiv Italije (0-2), a zatim i protiv Ukrajine (1-2), te se nalaze na dnu ljestvice bez bodova, što njihov susret s Hrvatskom također čini presudnim.

Ulog veći od samog Eura

Osim borbe za europski naslov, turnir u Walesu služi i kao kvalifikacijski za Svjetsko prvenstvo za igrače do 20 godina, koje će se 2027. održati u Azerbajdžanu i Uzbekistanu. Pravila su jasna i ne ostavljaju puno prostora za kalkulacije: četiri polufinalista, odnosno po dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine, osigurat će izravan put na svjetsku smotru. Za Hrvatsku i Srbiju, taj je cilj sada praktički nedostižan. Ipak, postoji još jedna, posljednja prilika. Dvije trećeplasirane reprezentacije iz obje skupine neće završiti svoj put u Walesu. One će odigrati utakmicu doigravanja za petu i posljednju europsku vizu za Svjetsko prvenstvo. Upravo je to realan cilj kojem se obje momčadi nadaju. Pobjeda u međusobnom dvoboju osigurala bi treće mjesto u skupini i tu ključnu utakmicu za spas cijelog turnira. Poraz ili remi, ovisno o ishodu drugog susreta, značio bi kraj svih snova i povratak kući.

Mogu li Mladi Vatreni ponoviti zagrebačku rapsodiju?

Iako je situacija na Euru daleko od idealne, povijest nedavnih susreta daje Hrvatskoj razloga za optimizam. Ove dvije reprezentacije sastale su se u prvom krugu kvalifikacija na stadionu u Rudešu, a tada je momčad Siniše Oreščanina odigrala jednu od svojih najboljih utakmica. Hrvatska je deklasirala Srbiju rezultatom 4-1, pokazavši superiornost u svim segmentima igre. Iako je Srbija povela, uslijedio je furiozan preokret. Junak tog susreta bio je Anđelo Šutalo, koji je postigao dva pogotka i upisao asistenciju, a u strijelce su se upisali i Ljubo Puljić te Karlo Zulfić. Ta pobjeda osigurala je Hrvatskoj prvo mjesto u skupini i status nositelja u elitnom kolu, gdje su kasnije izbacili i moćnu Francusku. Sada se postavlja pitanje mogu li Mladi Vatreni psihološku prednost iz tog dvoboja prenijeti i na velški travnjak te ponoviti igru koja im je i donijela plasman na Euro.

Oreščaninova poruka: 'Moramo učiti iz ovog iskustva'

Izbornik Siniša Oreščanin uoči turnira je naglašavao kako je sam plasman na Euro velika stvar, ali i da će prva utakmica odrediti ambicije.

"Možda nismo ni svjesni u kakvom smo elitnom okruženju", izjavio je tada.

Nažalost, poraz od Ukrajine usmjerio je natjecanje u neželjenom smjeru. Nakon tog susreta, Oreščanin je pozvao na trezvenost.

"Moramo učiti iz ovog iskustva i okrenuti se Italiji", poručio je, a njegova je momčad uistinu i pokazala bolju igru u drugom kolu. Prije dvoboja sa Srbijom, izbornik je svjestan da prostora za pogreške više nema.

Od momčadi koja je u kvalifikacijama djelovala moćno, s impresivnom gol-razlikom 14-1 u prvoj fazi, Hrvatska se u Walesu pretvorila u sastav koji se bori za goli opstanak. Pritisak je ogroman, no ova generacija, predvođena talentima poput Puljića iz Atalante, Chelfija iz Barcelone i Šutala iz Hajduka, već je dokazala da se zna nositi s njim.

Utakmica na stadionu The Oval u Caernarfonu bit će više od regionalnog derbija. To je finale prije finala, eliminacijski dvoboj koji odlučuje o uspjehu ili neuspjehu cijele kampanje. Jedan gol može preokrenuti sudbinu i održati živim san o nastupu na najvećoj svjetskoj pozornici za mlade nogometaše. Za obje reprezentacije, ovo je trenutak istine.