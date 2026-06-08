Stručnjak razotkrio veliki problem Hrvatske: 'Vidi se da nam je teško tada igrati...'

Pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije protiv Slovenije 2-1 u posljednjoj provjeri pred Svjetsko prvenstvo donijela je dozu samopouzdanja, no rezultat je u ovakvim utakmicama sporedan. Puno važnija je slika koju je momčad ostavila na terenu, a nju je za Net.hr detaljno analizirao nogometni trener Dražen Besek.

Iako je dojam pozitivan, Besek je upozorio na taktičke nedostatke koje bi protivnici poput Engleske, prvog suparnika na Mundijalu, mogli skupo kazniti.

Slovenija je, prema njegovim riječima, bila "reprezentacija po mjeri" za ovakvu utakmicu, no naglasio je kako se fokus ne smije staviti na konačni ishod.

"Svi navijači gledaju isključivo rezultat, a treba prije svega gledati ono što se htjelo iz te utakmice dobiti i što se htjelo vidjeti", istaknuo je Besek na početku.

Gorući problem u srcu veznog reda

Najveći upitnik koji je utakmica protiv Slovenije ostavila odnosi se na poziciju zadnjeg veznog igrača. Besek je detektirao da je Hrvatska u prvom poluvremenu, unatoč dominaciji i posjedu lopte, imala ozbiljnih problema u obrambenoj tranziciji.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

"Vidjelo se da se bez klasičnog zadnjeg veznog igrača, kad si ti dominantan, jako teško braniti kad se izgubi visoko loptu. Tu je onda problem kad protivnik ima brzu tranziciju", pojasnio je i napomenuo da je Hrvatska ranjiva bez igrača koji može pokriti prostor ispred obrane.

Modrić i Kovačić ne mogu sami

U toj su se ulozi našli Luka Modrić i Mateo Kovačić, no Besek je istaknuo da oni, unatoč svojoj klasi, nisu defenzivni specijalisti.

"Tu su bili i Kovačić i Modrić, ali nijedan od njih nije klasičan zadnji vezni. Da bi oni mogli igrati zajedno, mora se imati zadnji vezni", istaknuo je.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Tri ili četiri u obrani?

Utakmice protiv Belgije i Slovenije pokazale su dva različita lica Hrvatske, prvenstveno zbog promjene formacije. Protiv Belgije se igralo s tri stopera, dok se protiv Slovenije krenulo s četvoricom u zadnjoj liniji. Besek je istaknuo kako izbor sustava ovisi o protivniku, ali i da oba sustava imaju svoje mane ako se ne popune pravim profilima igrača.

"Kada se igra s četiri otraga, jako važan je taj defenzivni zadnji vezni koji ustvari igra nekakvog libera ispred dva stopera", objasnio je.

Ako taj igrač nedostaje, cijela obrambena struktura postaje nestabilna. S druge strane, sustav s tri stopera otvara pitanje bočnih pozicija, za koje Besek smatra da "nemamo dobra rješenja", što također može predstavljati problem. Odluka o formaciji za Englesku bit će jedna od ključnih odluka stručnog stožera.

Recept za Englesku: 'Umrtviti utakmicu'

Kakvu Hrvatsku možemo očekivati na otvaranju Svjetskog prvenstva protiv Engleske? Besek smatra da Vatreni nemaju profil igrača za brzi nogomet i nadigravanje u visokom tempu. Ključ uspjeha vidi u nečem drugom.

"Za nas će biti najvažnije koliko ćemo uspjeti iskontrolirati svaku utakmicu, pa i protiv Engleza. Koliko ćemo uspjeti nametnuti svoj ritam, a to znači da moramo umrtviti utakmicu, i to će biti ključ", prognozirao je.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Smatra naš sugovornik da snaga Hrvatske leži u iskustvu i sposobnosti da se kroz posjed lopte kontrolira tempo igre:

"Koliko ćemo uzeti loptu i koliko ćemo kontrolirati utakmicu? Za to imamo iskustva".

Unatoč uočenim problemima, Besek je pozivao na optimizam, uvjeren da stručni stožer zna što radi. Pobjeda protiv Slovenije dala je samopouzdanje, ali pravi test slijedi na velikoj pozornici.

"Vjerujem da izbornik i stožer imaju jasnu viziju. Uočeni problemi su tu da se riješe, a mi imamo kvalitetu, imamo iskustvo i nogometnu inteligenciju da se prilagodimo svakom protivniku. Uspjeh će ovisiti o sposobnosti da se sakriju mane i maksimalno iskoriste vrline, a ja sam uvjeren da mi to možemo", zaključio je Besek.