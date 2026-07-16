Dinamo kreće u lov na Ligu prvaka: Evo kada i gdje gledati utakmicu protiv Thuna

ŠVICARSKA SENZACIJA /

Dinamo novu sezonu otvara utakmicom drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Plavi u tu utakmicu dolaze nakon uspješnih priprema u kojima su ostvarili tri pobjede i jedan remi, a prva utakmica je na rasporedu u utorak 21. srpnja.

Uzvrat na Maksimiru je tjedan dana kasnije - 28. srpnja, a obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.