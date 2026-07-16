Dragica šest desetljeća čuva istu nošnju i tradiciju: 'Cijeli Markuševec je živio za taj dan'

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'ZAGREBE, VOLJENI MOJ' /

Kulture cijeloga svijeta stigle su u Zagreb. Počela je jubilarna, 60. Međunarodna smotra folklora koja ove godine okuplja izvođače iz devet zemalja.

Prvog dana folkloraši su zaplesali u središtu grada i predstavili svoje običaje. Gosti iz Argentine izveli su sambu, plesači iz SAD-a predstavili su tradicionalni ples iz Apalačkog gorja, Španjolci ples uz kastanjete, a Češka skupina iznenadila je publiku kada je zapjevala i na hrvatskom jeziku – pjesmu 'Zagrebe, voljeni moj'.

Ovogodišnja tema smotre je "Otpornost baštine", a posvećena je očuvanju tradicije kroz desetljeća.

'To nije samo otpornost u ovih 60 godina, nego i od onih smotri između dvaju svjetskih ratova, od kada je Seljačka sloga zapravo sve skupa postavila na pozornicu', rekao je umjetnički ravnatelj Međunarodne smotre folklora Tvrtko Zebec.

Dragica od 1966. u istoj nošnji

Posebnu priču ovogodišnje smotre nosi Dragica Ljevar, članica HKUD-a Prigorec, koja je sudjelovala na svakoj smotri od njezina početka 1966. godine – uvijek u istoj narodnoj nošnji.

'Sašile su mi je moja mama i baka, a platno je napravio moj djed koji je imao tkalački stan. Cijeli Markuševec je živio za taj dan', prisjetila se.

Kaže kako se kroz šest desetljeća mnogo toga nije promijenilo – iste su pjesme, plesovi i nošnje.

'To moramo svi znati, da je to naše, da to moramo čuvati, održavati i prenositi na mlađe generacije', poručila je.

Do nedjelje će Zagreb i okolicu pjesmom, plesom i tradicijom ispuniti 35 domaćih i stranih folklornih skupina.

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