Splitski KBC nije jedini! Hrstić otkrila da je s bolovanjima bilo problema i dok je vodila bolnicu u Puli

U hrvatskom zdravstvu pojavili su se novi problemi. U najvećoj bolnici u državi, KBC-u Zagreb, nedostaje spremačica, a iz Sindikata KBC-a Zagreb upozoravaju da je situacija neodrživa.

Dok čekaju sastanak s Upravom, za koji su dali rok od 24 sata, iz bolnice odgovaraju kako se na natječaje za ta radna mjesta ne javlja nitko. Zbog toga najavljuju snižavanje kriterija i zapošljavanje osoba koje nemaju završenu osnovnu školu.

Istodobno, u KBC-u Split problem predstavljaju brojna bolovanja zaposlenika. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, tijekom lipnja je na bolovanju bilo više od tisuću djelatnika te bolnice.

Riječ je o gotovo svakom četvrtom zaposlenom u KBC-u Split, odnosno oko 25 posto svih djelatnika. Na bolovanju je bilo najviše medicinskih sestara – njih 420, ali i 177 liječnika. Ukupno je na bolovanju bilo 1027 zaposlenih.

O problemima s bolovanjima, ali i nedostatkom spremačica, razgovarali smo s ministricom zdravstva Irenom Hrstić.

Ministarstvo upoznato s problemom bolovanja

Govoreći o povećanom broju bolovanja u KBC-u Split, ministrica je rekla kako informacije ima prvenstveno iz medijskog prostora.

"Nije KBC Split jedina ustanova u zdravstvenom sustavu koja ima bilo sezonalni, bilo kontinuirani problem bolovanja", rekla je.

Mogućnost da dio zaposlenika tijekom turističke sezone koristi bolovanje kako bi radio u turizmu nije željela komentirati bez konkretnih podataka.

"Ne bih voljela bez važnih i ciljanih podataka reći da netko koristi bolovanje zbog druge svrhe jer to sigurno nije sukladno Zakonu o radu. Ako je bolovanje, onda znači da je bolovanje zbog bolesti i da se ne može raditi niti jedan drugi posao", poručila je.

Iskustva s povećanim brojem bolovanja, dodala je, postoje i iz vremena kada je bila ravnateljica Opće bolnice Pula.

"Da, i tijekom tih desetak godina koliko sam bila ravnateljica znali smo primijetiti da postoje određena razdoblja kada je povećan broj osoba na bolovanju. Prvo i osnovno što se u takvoj situaciji radi jest kontrola bolovanja od strane HZZO-a. HZZO tu stoji na raspolaganju", rekla je.

Dodala je kako je problem kada bi se kontrole morale provoditi u više zdravstvenih ustanova istodobno.

"Činjenica je da, ako u jednom trenutku to mora napraviti više zdravstvenih ustanova, gotovo je nemoguće sve istodobno provesti", istaknula je.

Nedostatak spremačica sve veći problem

Govoreći o problemu nedostatka spremačica u bolnicama, ministrica je istaknula kako je riječ o zanimanju koje je već dulje vrijeme manje privlačno radnicima.

"Ta važna komponenta zdravstvenog sustava je slabo atraktivna za zapošljavanje. Ranije je puno veći problem bio u kuhinjama, a vjerujem da sada imamo problem sa spremačicama jer je sustav čišćenja jako proširen u samom turizmu", rekla je.

Na pitanje je li bruto plaća od 1190 eura premala za taj posao, odgovorila je kako treba usporediti koeficijente za nekvalificirane radnike u zdravstvenom sustavu s drugim sustavima.

"Funkcionalan princip određivanja koeficijenta je da bude usporediv unutar zdravstvenog sustava", pojasnila je.

Može li outsourcing riješiti problem nedostatka spremačica?

Na pitanje može li zdravstveni sustav počivati na takozvanom outsourcingu, odnosno vanjskim tvrtkama za čišćenje, ministrica je istaknula kako je najvažnije da kvaliteta čišćenja bude na odgovarajućoj razini, neovisno o tome tko je zaposlenik.

"Najvažnije je da osoba koja čisti, bila ona stalno zaposlena u određenoj zdravstvenoj ustanovi ili stalno zaposlena u tvrtki koja pruža usluge čišćenja, mora imati ishod čišćenja onakav kakav treba biti. Za to su zadužene i sestre za kontrolu bolničkih infekcija", rekla je.

Dodala je kako outsourcing u zdravstvenom sustavu već postoji te nije nepoznat model.

"Nije nepoznato da zdravstveni sustav već danas ima outsourcing. Mnoge bolnice imaju vanjske tvrtke za poslove čišćenja", poručila je.