Prilika za novo poglavlje hrvatskog zdravstva: Tko će njime upravljati u budućnosti?

Na ta su pitanja odgovore tražili vodeći hrvatski i međunarodni stručnjaci na Forumu "OECD i budućnost hrvatskog zdravstva – Tko će voditi zdravstvene sustave budućnosti i s kojim kompetencijama?", koji su zajednički organizirali Health Hub, Poslijediplomski specijalistički studij Leadership and Management of Health Services (LMHS) te Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Forum je okupio više od 150 sudionika iz zdravstvenog, javnog, akademskog i gospodarskog sektora.

Posebnu vrijednost skupu dalo je sudjelovanje OECD Health Divisiona, čime je Hrvatska dobila priliku izravno čuti preporuke i viziju Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj o razvoju zdravstvenih sustava temeljenih na kvalitetnom upravljanju, međunarodnim usporedbama, mjerenju ishoda liječenja te zdravstvenim politikama utemeljenima na dokazima.

Otvarajući Forum, Zdenko Lucić, državni tajnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova i zamjenik glavnog pregovarača za pristupanje Republike Hrvatske OECD-u, istaknuo je kako članstvo u OECD-u predstavlja mnogo više od međunarodnog priznanja – ono je prilika za modernizaciju javnih politika, jačanje institucija i usvajanje najboljih međunarodnih standarda upravljanja, uključujući područje zdravstva.

U uvodnom međunarodnom predavanju Lucie Bryndová iz OECD Health Division predstavila je kako OECD danas pomaže državama članicama razvijati otpornije, učinkovitije i na pacijenta usmjerene zdravstvene sustave kroz usporedbu podataka, mjerenje kvalitete zdravstvene skrbi i razvoj politika temeljenih na dokazima.

Veće vrijednosti za pacijente i zdravstveni sustav

Govoreći o budućnosti zdravstvenog liderstva, prof. dr. sc. Stjepan Orešković, voditelj studija LMHS, naglasio je kako će zdravstveni sustavi budućnosti trebati lidere koji, uz medicinsko znanje, razumiju upravljanje, ekonomiju, digitalnu transformaciju, organizacijske promjene i stvaranje vrijednosti za pacijente.

Forum je ujedno bio prigoda za predstavljanje aktualnog natječaja za upis nove generacije polaznika Poslijediplomskog specijalističkog studija Leadership and Management of Health Services (LMHS) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uz predstavljanje snažne LMHS Alumni zajednice koja danas okuplja lidere hrvatskog zdravstvenog sustava iz javnog, privatnog i akademskog sektora.

Foto: Promo

Snažnu gospodarsku dimenziju raspravi dali su glavni partneri Foruma, Infodom i Ericsson Nikola Tesla. Prof. dr. sc. Slavko Vidović, osnivač i predsjednik Uprave InfoDoma, predstavio je koncept digital governancea, istaknuvši da kvalitetno upravljanje više nije moguće bez podatkovnih platformi, umjetne inteligencije, upravljanja znanjem i digitalnih alata koji omogućuju donošenje odluka temeljenih na podacima. Posebno je naglasio da digitalizacija nije sama sebi svrha, već alat za stvaranje health value creationa, odnosno veće vrijednosti za pacijente i zdravstveni sustav, a upravo na tom području Infodom razvija alate koji su nezamjenjivi za suvremeni zdravstveni management.

Tim povodom dr. sc. Siniša Krajnović, predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle istaknuo je važnost informatizacije zdravstvenog sustava. Darko Gvozdanović, voditelj poslovnog područja e- Zdravstvo u Ericssonu Nikoli Tesli u raspravi je rekao: "Digitalnu transformaciju zdravstvenog sustava trebaju podržavati rješenja koja se temelje na standardima koji osiguravaju interoperabilnost, kvalitetnim i strukturiranim podacima s jasno definiranim pravilima upravljanja, osiguravajući maksimalnu sigurnost, a istovremeno podržavajući kliničku praksu na optimalan način".

Kako razvijati novu generaciju zdravstvenih lidera?

Ravnatelji vodećih hrvatskih bolnica, predstavnici Ministarstva zdravstva, javnozdravstvenih institucija, akademske zajednice, Hrvatske udruge poslodavaca i međunarodnih organizacija otvorili su raspravu o budućim kompetencijama zdravstvenih lidera, važnosti upravljanja temeljenog na podacima, umjetnoj inteligenciji, personaliziranoj medicini, digitalnim platformama i povezanoj skrbi usmjerenoj na potrebe pacijenata.

Središnji dio Foruma bio je posvećen dvama panelima koji su okupili predstavnike državne uprave, vodećih zdravstvenih ustanova, akademske zajednice, gospodarstva, digitalne industrije i međunarodnih institucija.

Na prvom panelu "Vođenje zdravstvenog sustava u OECD eri: Upravljanje, kompetencije i transformacija sustava" svoja su razmišljanja podijelili doc. dr. sc. Marija Bubaš, državna tajnica Ministarstva zdravstva RH, dr. Željko Burić, gradonačelnik Grada Šibenika i LMHS Alumni, doc. dr. sc. Danko Relić, član Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EESC) i LMHS Alumni, prof. dr. sc. Fran Borovečki, ravnatelj KBC-a Zagreb, prof. dr. sc. Ivica Lukšić, ravnatelj KB Dubrava, prof. dr. sc. Slavko Vidović, osnivač i predsjednik Uprave InfoDoma, te Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca.

Panelisti su raspravljali o tome kako razvijati novu generaciju zdravstvenih lidera, kako unaprijediti upravljačke kompetencije u javnim zdravstvenim ustanovama, na koji način povezati zdravstvo i gospodarstvo te kako članstvo Hrvatske u OECD-u može doprinijeti modernizaciji upravljanja, jačanju institucionalnih kapaciteta i stvaranju održivijeg zdravstvenog sustava.

Budućnost zdravstvenih sustava sve više počiva na digitalnom upravljanju

Drugi panel, "Od bolnica prema povezanoj skrbi: Digitalna transformacija, umjetna inteligencija i data-driven zdravstvena skrb usmjerena na pacijenta", okupio je prof. dr. sc. Igora Rudana, Chair in International Health and Molecular Medicine na Sveučilištu u Edinburghu i suvoditelja Centre for Global Health Sveučilišta u Oxfordu, prof. dr. sc. Stjepana Oreškovića, voditelja studija LMHS, prof. dr. sc. Krunoslava Capaka, ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Andreju Matkun, načelnicu Sektora za informatičke poslove Uprave za eZdravstvo Ministarstva zdravstva, prof. dr. sc. Aleksandra Džakulu sa Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Sanija Pogorilića, direktora iF!-ja i LMHS Alumni, te Darka Gvozdanovića, voditelja poslovnog područka e-Zdravtvo u Ericsson Nikola Tesla.

Foto: Promo

U raspravi je istaknuto kako budućnost zdravstvenih sustava sve više počiva na digitalnom upravljanju, umjetnoj inteligenciji, interoperabilnosti zdravstvenih podataka, razvoju CEZIH-a i Europskog prostora za zdravstvene podatke (EHDS), uz naglasak da tehnologija nije cilj sama po sebi, već alat za kvalitetnije upravljanje, bolje ishode liječenja i veću vrijednost za pacijenta.

Poseban naglasak stavljen je na novu OECD-ovu inicijativu PaRIS (Patient-Reported Indicator Surveys), prvo međunarodno istraživanje koje sustavno mjeri ishode liječenja i iskustva pacijenata. U istraživanju je sudjelovalo više od 107.000 pacijenata iz više od 1800 ustanova primarne zdravstvene zaštite u 19 država, čime je po prvi put glas pacijenata postao jedan od ključnih pokazatelja uspješnosti zdravstvenih sustava.

OECD naglašava da budućnost zdravstvenih politika nije moguće graditi samo na pokazateljima mortaliteta, troškova ili broja liječnika, već i na tome kako pacijenti doživljavaju kvalitetu skrbi, koordinaciju liječenja, povjerenje u sustav i vlastitu kvalitetu života.

Važnost OECD-a za hrvatsko zdravstvo

Na Forumu su predstavljeni i najnoviji nalazi publikacije State of Health in the EU – Croatia 2025, koji pokazuju da Hrvatska izdvaja približno 2032 eura po stanovniku za zdravstvo, što je nešto više od polovice prosjeka Europske unije, dok se istodobno suočava s izazovima viših stopa preventabilne smrtnosti, kroničnih bolesti i potrebe za daljnjim jačanjem učinkovitosti zdravstvenog sustava. Istodobno, Hrvatska bilježi relativno nizak udio građana koji zbog troškova ili čekanja ne mogu ostvariti potrebnu zdravstvenu skrb, što predstavlja važnu osnovu za daljnji razvoj sustava.

U završnom obraćanju, ministrica zdravstva doc. dr. sc. Irena Hrstić naglasila je kako članstvo Hrvatske u OECD-u predstavlja priliku za daljnju modernizaciju hrvatskog zdravstvenog sustava kroz razvoj upravljačkih kompetencija i novi pravilnik koji uređuje kompetencije ravnatelja zdravstvenih ustanova, digitalnu transformaciju, kvalitetnije praćenje ishoda liječenja te snažnije zdravstvene politike usmjerene na potrebe građana.

Zaključujući Forum, Anita Bujanić, osnivačica Health Huba, istaknula je da je cilj ove inicijative otvoriti dugoročni nacionalni dijalog o važnosti i vrijednosti OECD-a za hrvatsko zdravstvo, zdravstvenom liderstvu i upravljanju te okupiti institucije, akademsku zajednicu, gospodarstvo i međunarodne partnere oko zajedničke vizije hrvatskog zdravstva u OECD eri.

"Članstvo u OECD-u ne predstavlja kraj jednog procesa, nego početak novog načina razmišljanja o zdravstvenom sustavu – sustavu koji će biti vođen podacima, međunarodnim standardima, kvalitetnim upravljanjem i stvaranjem vrijednosti za svakog pacijenta u doba dostupnih tehnologija i inovacija", zaključila je Bujanić.

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